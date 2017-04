Los humanos desafiarán otra vez a Google AI en juego de 'Go'

Agrandar Imagen Google

La batalla entre los humanos y los robots de inteligencia artificial no ha terminado. Hace un año, AlphaGo de Google vención al campeón mundial Lee Sedol, de Corea del Sur, en una partida del antiguo juego de mesa Go. Y ahora ha llegado el momento de una secuela.

En esta ocasión AlphaGo se enfrentará al campeón chino de Go, Ke Jie, durante una cumbre de cinco días en la ciudad china de Wuhan el próximo mes.

Go es una juego de mesa de 3,000 años de antigüedad que combina estrategias y tácticas con intuición y astucia; se creía que es uno de los desafíos más difíciles para computadoras. AlphaGo ya ha vencido dos veces a Ke Jie en este juego, y su encuentro con Sedol causó mucho suspenso y entretenimiento.

Go no ha sido el único terreno en el que se han enfrentado la inteligencia artificial y los humanos. Este mes, las máquinas se enfrentaron a los humanos en partidas de Texas Poker en China.

La inteligencia artificial -- la capacidad de las computadores de aprender de su experiencia y de pensar como humanos, en lugar de solamente seguir un conjunto estricto de reglas -- se ha inmiscuido cada vez más a nuestras vidas diarias. Funciona tras bambalinas en las búsquedas de Google, cuando Facebook identifica a las personas en las fotos que publicas y hasta ayuda a los doctores a determinar qué males de afligen.

Google colaborará con la China Go Association y el gobierno chino para reunir a AlphaGo, los mejores jugadores de Go en China y expertos en inteligencia artificial en la cumbre Future of Go que se llevará a cabao del 23 al 27 de mayo.