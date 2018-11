En Hollywood nadie baja la guardia cuando se trata de las plataformas de streaming. Según un reporte de TechCrunch, Disney planea aumentar su inversión en Hulu para incrementar la producción de contenidos originales y expandir el alcance internacional del servicio.

Con su adquisición de 21st Century Fox, Disney es ahora propietaria del 60 por ciento de Hulu. Y, como ya dejó claro el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, en su presentación de resultados a los accionistas esta semana, Disney está abierta a adquirir más acciones de Hulu, invertir en más contenidos originales y establecer el servicio a otros mercados. Actualmente, Hulu sólo está disponible en Estados Unidos y Japón.

Entre las series originales producidas por Hulu se encuentra The Handmaid's Tale (ganadora de 11 Emmys y galardonada con el Golden Globe a mejor serie dramática en 2018), Castle Rock (inspirada en las novelas de Stephen King), The First (con Sean Penn), Casual, Difficult People, Marvel's Runaways, Future Man, Harlots y 11.22.63, por mencionar algunas de las más reconocidas.

Algunos de estos shows pueden verse fuera de Estados Unidos y Japón debido a que Hulu ha establecido acuerdos con otros servicios. Por ejemplo, The Handmaid's Tale es transmitida por HBO en la Unión Europea. La expansión de la plataforma a otros mercados exige el incremento de los contenidos originales para resultar competitiva.

Como cita el reporte de TechCrunch, Netflix tiene proyectado gastar US$8,000 millones en contenido este año, cifra que espera incrementar en 2019. Los anuncios de Disney reconocen este hecho y sugieren que una mayor inversión permitirá a Hulu ofrecer más contenidos que destaquen, como The Handmaid's Tale.

Estos anuncios se producen en la misma semana en la que Disney dio a conocer el nombre de su propia plataforma de streaming, Disney+, así como de algunas series originales que transmitirá en este servicio, basada en personajes de Marvel (Loki) y Star Wars (Cassian Andor, de Rogue One).

