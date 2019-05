Hulu está produciendo su propia 'Game of Thrones' y Stephen King está en el proyecto

Ha fallecido el rey (Game of Thrones), que viva el rey (The Eyes of the Dragon).

Parece que dado el éxito de la serie de George R. R Martin en HBO, que termina el 19 de mayo, el servicio de streaming Hulu decidió sacar adelante una serie basada en el libro de Stephen King, The Eyes of The Dragon.

Según reporta Deadline este 17 de mayo, el piloto fue escrito por Seth Grahame-Smith, guionista de Batman Lego La Película y uno de los productores de It, cinta de terror que resultó un gran éxito y que también está basada en un libro de King.

"El objetivo de esta serie es que se sienta diferente a cualquier adaptación de Stephen King previa, con el único libro de fantasía verdadero que escribió que tiene reyes, espadas y princesas", dijo Grahame-Smith a Deadline. "Honraremos el espíritu del libro y el legado", agregó.

En efecto, The Eyes of The Dragon es la incursión de King a la fantasía épica medieval. La acción sucede en un lugar llamado Delain, donde un rey muere envenenado y un malvado mago quiere interceder entre los herederos. Esta historia se cruza con la saga de The Dark Tower. Así que de ser exitosa la adaptación, tenemos serie para rato y probablemente un buen relevo para Game of Thrones.

Aún no hay fecha de estreno para esta serie, ni detalles sobre los actores, pero apenas se sepan más detalles, actualizaremos esta nota.

