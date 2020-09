Hugo Weaving estuvo a punto de participar en Matrix 4

Warner Bros. Pictures

Neo. Trinity. Morpheus. El agente Smith. Esos son los cuatro personajes cuyos nombres conoce perfecto cualquier fanático de la trilogía Matrix. Sin embargo, Hugo Weaving, quien interpretó al agente Smith en el cine, no regresará para The Matrix 4, prevista para estrenarse el 1 de abril de 2022, según explicó el actor australiano a la página Web Collider.

Ya se sabía que Laurence Fishburne, intérprete de Morpheus en la trilogía Matrix, no fue invitado a participar en el proyecto. Pero Weaving contó a Collider que la directora Lana Wachowski le ofreció el papel del agente Smith, pero que no llegó a un acuerdo durante la fase de negociación.

"Lana estaba muy interesada en que yo fuera parte de [The Matrix 4]. Yo tenía muchas ganas de hacerlo porque les tengo mucho, mucho cariño a todos ellos. Tuve algunas reticencias iniciales sobre la idea de revisitar The Matrix, después de haber hecho tres películas, pero luego leí el guión y mi agente recibió una oferta. Dije de inmediato que sí e iniciamos la negociación. En ese momento, estaba haciendo una obra de teatro, pero revisamos las fechas para poder hacer ambas; y luego Lana decidió que no quería cambiar sus fechas, así que no pude hacerlo", contó Weaving.

Se desconocen los detalles de la trama de The Matrix 4, pero resulta interesante que el guion haya previsto el regreso del agente Smith, además de los protagonistas Neo y Trinity. Aquí puedes leer una nota de CNET en Español sobre las teorías más propulares sobre la trama de The Matrix 4.

Además de Keanu Reeves (Neo) y Carrie-Anne Moss (Trinity), The Matrix 4 trae de regreso en su elenco a otros dos actores de la trilogía original: Jada Pinkett Smith (Niobe) y Lambert Wilson (The Merovingian). El reparto se completa con los actores Yahya Abdul-Mateen, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Brian J. Smith, Max Riemelt y Andrew Caldwell.

The Matrix 4 se estrenará el 1 de abril de 2022 en cines.