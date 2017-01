Agrandar Imagen James Martin/CNET

El vicepresidente internacional de Xiaomi, Hugo Barra, dice adiós a la compañía, después de tres años y medio a cargo de proyectar la imagen de la empresa fuera de China.

En un comunicado a través de su cuenta de Facebook, Barra dijo que dejará su cargo en febrero, después del Año Nuevo chino, con el objetivo de regresar a Silicon Valley.

Antes de trabajar en Xiaomi, Barra fue ejecutivo de Android en Google y fue la cara visible de esta división durante varios años. Cuando ingresó en la compañía china, dijo que su objetivo era "convertir una startup joven en un competidor global".

"De lo que me he dado cuenta es que en los últimos años viviendo en un entorno tan singular, han pasado factura y esto ha comenzado a afectar mi salud", escribió Barra en su entrada de Facebook. "Mis amigos, lo que considero mi hogar y mi vida están en Silicon Valley, que está además mucho más cerca de mi familia. Al ver lo mucho que he dejado atrás estos últimos años está claro que es hora de volver".

Bin Lin, cofundador y presidente de Xiaomi, respondió a la entrada de Barra en Facebook, agradeciendo por su servicio y anunciando que su cargo será cubierto por Xiang Wang, actual vicepresidente senior.

Barra no se alejará por completo de Xiaomi, debido a que según Lin continuará trabajando estrechamente con él como asesor de la empresa. "Tenemos ambiciosos planes de expansión para 2017 y estamos seguros de que el liderazgo de Xiang llevará a nuestros negocios globales a alturas aún mayores", expresó.

Sobre su futuro en Silicon Valley, Barra, de origen brasileño, solo dijo que se tomaría un tiempo de descanso antes de comenzar con alguna nueva aventura.

El último trabajo de Hugo Barra fue llevar a Xiaomi al CES de Las Vegas, en donde aunque no presentaron un producto para EE.UU. tuvieron presencia por primera vez. El Xiaomi Mi Mix en color blanco fue uno de los dispositivos que más llamó la atención en la feria.