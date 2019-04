Huawei consideraría vender sus chips de 5G a Apple: reporte

Andrew Hoyle/CNET

El futuro de los chips 5G para los teléfonos iPhone se ve un poco complicado.

Desde 2016, Apple ha utilizado los chips de Intel y Qualcomm para que sirvan como los módem dentro de sus iPhone y así conectarlos a una red 4G celular. Pero en 2018, la compañía se decidió por usar solo los chips de Intel en su iPhone XS (US$999), iPhone XS Max (US$1,099) y iPhone XR (US$749). Se piensa que el próximo iPhone también usará los chips de Intel.

Por ello, se comenzó a especular que el iPhone no ofrecería la nueva tecnología 5G al menos hasta 2020. Esto en parte porque Apple y Qualcomm siguen en los tribunales en un pleito por patentes, lo que da la impresión de que Qualcomm no suministrará los chips 5G para Apple, al menos no en el futuro inmediato.

Mientras esperamos por una solución a esa riña, la gigante de tecnología Huawei dijo tener una solución para Apple. Huawei dijo que "consideraría" venderle sus propios chips Balong 5000 5G a Apple, reportó Engadget el 8 de abril en base a una fuente "con conocimiento del asunto".

Huawei se rehusó a dar un comentario. Apple no respondió inmediatamente a nuestra solicitud por un comentario.

Aunque pueda que con su módem 5G Huawei ofrezca una alternativa (el chip ya se utiliza en el celular Mate X), la compañía casi nunca le vende sus chips a otras fabricantes por temas de seguridad.

Los legisladores en Washington, D.C. ven a Huawei como una amenaza a la seguridad nacional, en parte por sus vínculos al gobierno chino. Como resultado, las agencias federales estadounidenses prohiben el uso de los productos de Huawei. Además, EE.UU. también quiere motivar a otros países a no utilizar la tecnología de Huawei con sus redes 5G. Por lo tanto, es difícil encontrar dispositivos de Huawei en EE.UU., a pesar de que es uno de los celulares más distribuidos en todo el mundo.

Pero para Apple, la falta de tecnología 5G podría costarle. Casi todas las otras fabricantes de celulares lanzarán un teléfono 5G en 2019.