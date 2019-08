Huawei no lanzará un teléfono con HarmonyOS este año

Roger Cheng/CNET

A pesar de que Huawei ya promociona el poder de su sistema operativo Harmony, una alternativa potencial a Android, la compañía insiste en que quiere mantener un ecosistema único y seguir usando la plataforma de Google. Por ello, el fabricante chino de teléfonos y equipos de telecomunicaciones dijo que no tiene planes de lanzar un teléfono inteligente con tecnología Harmony.

Eso es según el vicepresidente principal de Huawei, Vincent Pang, quien habló en un evento para los medios en Nueva York. "Queremos mantener un estándar, un ecosistema", dijo Pang, y agregó que HarmonyOS serviría como una opción B para la compañía.

Pero Harmony sirve como un sistema de seguridad si es que Estados Unidos opta por imponer una prohibición que evitaría que Huawei acceda a partes clave de Android, incluidos a servicios de Google como Maps y la Play Store. El lunes 26 de agosto, el Departamento de Comercio de Estados Unidos extendió una licencia general temporal para permitir que Huawei continúe haciendo negocios con empresas estadounidenses. La compañía diseñó la plataforma, que promociona como "más limpia" que Android porque tiene muchas menos líneas de código, para alimentar otros productos inteligentes como automóviles, televisores y relojes.

Huawei, que se ha visto envuelta en las tensiones provocadas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lanzará un televisor con su sistema operativo Harmony, y Pang dijo que espera lanzar un reloj inteligente usando esa plataforma también.

Pang insinuó también un nuevo celular insignia, que se cree sería el Huawei Mate 30 Pro, y dijo que ejecutaría Android. Si se aplicara la prohibición, Huawei cambiaría a Harmony en sus teléfonos, pero eso no sucederá sino hasta el último minuto, cuando estén seguros de que la compañía quede excluida de Android.

Si bien Pang dijo que era poco probable que Huawei lanzara un teléfono con tecnología Harmony, las cosas podrían cambiar si se mantiene la prohibición. "Nunca se sabe", dijo.

La renuencia de Huawei a comprometerse con HarmonyOS como sistema operativo de un teléfono no es una sorpresa. HarmonyOS apenas debutó en la conferencia de desarrolladores de la compañía a principios de agosto, así que prácticamente no tiene soporte para aplicaciones. El analista de Techsponential, Avi Greengart, dice que la compañía no podía vender un teléfono con HarmonyOS en el mercado occidental porque carecería de los servicios de Google, un factor decisivo para cualquier consumidor.