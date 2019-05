Huawei seguirá recibiendo chips de TSMC, a pesar del veto: reporte

Agrandar Imagen Ramon Costa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Huawei podrá mantener su relación con el fabricante taiwanesa de chips TSMC, de acuerdo con una declaración de TSMC reportada por Reuters y The Nikkei.

El jueves 23 de mayo que su propiedad intelectual y materiales se someterán a restricciones de Estados Unidos, pero el equipo de manufactura no recae sobre estas reglas, dijo la empresa según citas de los medios. Por ello, los chips no violan las nuevas reglas estadounidenses que afectan a productos con el 25 por ciento o más de tecnología estadounidense.

TSMC dice haber revisado el caso y su situación con diversos expertos y concluyó que puede seguir la relación con Huawei, su segundo cliente más grande por volumen, seguido de Apple, según The Nikkei. Otras fabricantes como Goodix, fabricante de lectores de huellas, están monitorizando su situación frente al veto.

Huawei no respondió a la solicitud de comentarios de The Nikkei.

Contrastando la buena noticia que ha sido la decisión de TSMC, Panasonic informó esta semana que suspenderá algunos aspectos de su relación con Huawei para cumplir con el veto del gobierno de Estados Unidos, según The Financial Times. Panasonic dijo que algunos componentes entran en el veto de Estados Unidos, pero algunos otros no violan el bloqueo y se mantendrán esas relaciones.

Sony sería otra de las empresas que romperían relaciones con Huawei, aunque ninguna de las dos empresas dieron comentarios a The Financial Times.

