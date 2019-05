Huawei y sus problemas: Sin la tienda de apps Google Play, tendría estas opciones

Juan Garzon / CNET

La Google Play Store es la principal tienda de apps de Android en el mundo, la cual Google se encarga de revisar, mantener y promocionar para ofrecer la experiencia de Android que quiere ofrecer en cualquier dispositivo.

Inclusive, con Android Q Google comenzará a liberar algunas actualizaciones de seguridad a través de su tienda de apps y allí también ofrece una amplia oferta de contenido que consta de música, películas y hasta libros.

Sin embargo, con la complicada situación de Huawei tras un veto del gobierno estadounidense que evitaría que Google ofrezca soporte y que no pueda colaborar con la empresa, los celulares Huawei no solo se verán afectados con las actualizaciones de nuevas versiones de Android y actualizaciones de seguridad, también futuros dispositivos ya no podrían contar con la tienda de apps porque carecería de la licencia de Google.

Más allá del sistema operativo que llegarían a correr los futuros celulares Huawei o los problemas de actualizaciones que seguramente tendrán los teléfonos actuales de la empresa (como actualizaciones a nuevas versiones de Android o de seguridad que ofrece Google), y si Huawei está realmente desarrollando un sistema operativo basado en Android Open Source Project (AOSP), el otro problema sería la falta de una tienda de apps, lo cual podría ser catastrófico.

Huawei a estado desarrollando en segundo plano el su tienda llamada AppGallery, la cual sería seguramente la primera alternativa de la Google Play Store en la actualidad, pero debido a sus grandes limitaciones es posible que aún no está lista para asumir esa posición de ser la tienda principal para todos los apps que se instalan en un celular Huawei.

Si la empresa decide utilizar Huawei AppGallery, el cambio para los usuarios sería drástico e impactaría sin duda de manera negativa las expectativas y experiencia que tenemos con los celulares Android de Huawei, a menos que la empresa decida comprar otra tienda (como las de abajo) e integrarla en su propia tienda.

Sin embargo, hay algunas tiendas de apps para Android establecidas que podrían servir seguramente como alternativas a Google Play Store para el fabricante chino y sus usuarios, al igual que sirven para toda clase de usuarios con dispositivos Android en la actualidad.

Recopilamos a continuación las más reconocidas que cumplen con este propósito y que pueden instalarse como un app en cualquier celular Android y no solo para descargar apps desde una página web.

Nota del editor: Instalar software de terceros significa que estarás tomando riesgos con tu dispositivo y/o información personal. Tú eres el único responsable de cualquier problema que causen estas instalaciones y debes hacerlo sólo si te sientes cómodo y preparado para lo que pueda suceder.

6 tiendas de apps para Android

Vale la pena tener en cuenta que la oferta de ninguna de estas tiendas es tan robusta como lo de Google Play Store, especialmente en cuanto a apps de pago; además, tampoco pueden ofrecer la misma promesa de seguridad.

Dicho esto, algunas de estas tiendas te permiten descargar apps que no están disponibles en algunos países mediante la Google Play (como YouTube Go en Estados Unidos).

