Huawei asume pérdidas, y tal vez no veamos el Huawei P40 en todo el mundo

Huawei confirmó que está de caída libre, pero tiene un plan para "rejuvenecer" y reconquistar su mercado. ¿El problema? La empresa no cree que podrá volver con toda su fuerza hasta 2021, según dio a conocer Ren Zhengfei, fundador y presidente ejecutivo de la compañía en un panel de discusión celebrado este lunes 17 de junio en Shenzhen, China. Los problemas con Estados Unidos definitivamente le afectarán, tanto que tal vez el Honor 20 tenga que ser retirado, y que el Huawei P40 no llegue a todos los mercados.

Huawei espera una gran reducción de ingresos en todo el mundo, según explicó la empresa en la conferencia, y esto será, en gran parte, porque se verá obligada a reducir el envío de dispositivos en 40 por ciento.

El bloque de Estados Unidos y la imposibilidad de hacer negocios con compañías locales hace que la empresa se vea imposibilitada a adquirir chips, pero además evitará que sea parte de las organizaciones que le permiten utilizar tecnologías o participar en el desarrollo de las mismas. ¿Quiere decir esto que no podremos ver el Huawei P40 en todo el mundo? Tal vez.

Aunque reportes afirman que Huawei ya tiene las patentes y tecnologías necesarias para su próximo celular estrella de 2020, lo cierto es que el bloqueo de Estados Unidos podría afectar el número de unidades que la empresa tendrá la capacidad de producir. A esto debemos sumar el problema del software: Sin la posibilidad de participar en el desarrollo de Android, la compañía tendrá que lanzar su nuevo sistema operativo, ya sea Ark OS o HongMeng OS, lo que probablemente hará que su base de clientes se lo piense dos veces antes de adquirir este nuevo celular.

No solo el Huawei P40 se podría ver afectado. La empresa dijo en la conferencia de prensa que evaluaría el lanzamiento del Honor 20 este mes en Europa, y que de tener un mal resultado dejaría de producirlo y venderlo. El próximo celular estrella de la marca principal es el Huawei Mate 30, del que ya hay algunos rumores, y que técnicamente ya estaría listo y en producción, aunque todo dependerá de los planes de la empresa, y de si quiere arriesgarse a lanzar un producto que podría tener un flojo recibimiento debido a que los usuarios no tienen claro si recibirán actualizaciones en el futuro.

"No esperábamos que Estados Unidos atacara con tanta intensidad y determinación a Huawei. No solo se nos ha prohibido vender componentes pero además se nos ha suspendido de organizaciones internacionales, no podemos colaborar con universidades, usar componentes tecnológicos de Estados Unidos o conectar con redes que usen partes estadounidenses", dijo Ren.

La economía global y la guerra fría contra China

En su conversación del 17 de junio, el fundador de Huawei dio algunos datos clave que pueden ser valorados a la luz de los problemas que China y Estados Unidos sufren en la actualidad, debido a que el gobierno del presidente Trump considera que la balanza no favorece a su país en el momento, a lo que se suma la falta de confianza de amabas naciones y las constantes acusaciones de ciberespionaje.

"Occidente fue el primero en mencionar el concepto de globalización económica. Es el movimiento correcto. Pero habrá grandes olas surgiendo del proceso, y debemos manejarlas con medidas correctas en lugar de radicales ", dijo Ren.

En el panel Negroponte también tuvo algunas palabras en contra de Estados Unidos: "Los Estados Unidos están cometiendo un terrible error, en primer lugar, al elegir una compañía (...) Vengo de un mundo donde el interés no es tanto el comercio. Valoramos el conocimiento y queremos construir sobre las personas que tenemos ante nosotros. La única manera en que esto funciona es que las personas estén abiertas al principio... No es un mundo competitivo en las primeras etapas de la ciencia. [El mundo] se beneficia de la colaboración".

Estados Unidos ha estado llamando a sus aliados para que no trabajen con Huawei. Los gobiernos de países como Australia o Nueva Zelanda se han unido al llamado, y hace dos semanas cuando Trump visitó Londres, ofreció a Reino Unido un plan para que rompieran relaciones con Huawei -- que trabaja en las redes 5G de ese país --, ya que su gobierno no confía en que la empresa no interceptará sus comunicaciones.

Al final de cuentas, lo que comenzó como un litigio por el robo de secretos comerciales en contra de T-Mobile por parte de Huawei a principios de esta década, se convirtió en una batalla para evitar que empresas chinas colaboren en redes de comunicaciones de Estados Unidos. La guerra contra Huawei ha sido sin dudas mucho más fuerte que las sanciones a ZTE del año pasado, porque al menos esa empresa puede seguir trabajando con el país bajo una fuerte supervisión del gobierno.

"Somos como un avión dañado que protegió solo su corazón y su tanque de combustible, pero no su apéndice. Huawei se pondrá a prueba y tendrá un período de ajuste. Nos haremos más fuertes a medida que damos este paso", dijo Ren.

