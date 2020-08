Huawei patenta un celular plegable con stylus como el S Pen

Let's Go Digital

Huawei ha obtenido una nueva patente, y esta vez no se trata del Huawei P50, sino de un celular plegable que además tendría un lápiz como el S Pen del Galaxy Note 20.

Según Let's Go Digital, Huawei obtuvo la patente este mes del que por ahora se conoce como Huawei Mate X2, aunque este no sería su nombre oficial. El teléfono tiene la misma forma de pliegue que el Galaxy Z Fold 2, aunque tiene varios aspectos que le hacen diferenciarse, como por ejemplo una pantalla frontal, que no vemos en esta patente.

Otro detalle diferenciador es una barra lateral, en la cual podemos ver dos cámaras frontales conectadas a una pantalla lateral secundaria, ubicada del lado izquierdo, y que permanece descubierta cuando el teléfono está cerrado, lo que nos indica que tendrá funciones accesibles en ese modo, como mostrar llamadas entrantes y notificaciones.

Esta delgada pantallita, hace que Huawei no necesite un panel exterior como el del Galaxy Z Fold 2. Además, debido a que es ligeramente gruesa, es el lugar perfecto para guardar el stylus, que Huawei ha llamado en generaciones anteriores M Pen.

El celular tiene cuatro cámaras traseras, que se unen a las dos frontales mencionadas anteriormente. Esta no es la primera ve que se conoce sobre una patente de un teléfono con M Pen, pero los rumores indican que este podría ser uno de los lanzamientos de Huawei en su evento otoñal.