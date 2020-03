¿Huawei P40 Pro o Huawei P40 Pro Plus? Tenemos nuestras dudas

Huawei

Esta es nuestra segunda semana de auto-cuarentena en CNET en Español y la vivimos intensamente con los lanzamientos de la familia Huawei P40. Seguramente a ustedes les pasa parecido -- o no -- pero ya echo de menos a mis compañeros, y tengo una confesión que hacerles: intenté darle albergue a un perrito sin familia, y para mi sorpresa, todos ya tienen donde quedarse, así que la cuarentena por el COVID-19 me la pasaré haciendo ejercicios con estas apps gratis, y viendo las películas que me recomendaron mis compañeros de CNET en Español.

Aquí te dejo el video-resumen de noticias de La Semana de CNET en Español. Nuestras oficinas están cerradas, así que será divertido que ves el cuarto de Alejandra, el salón de Gabriel y el patio de Patricia, porque nosotros grabamos desde nuestras casas y guardamos la cuarentena para reducir la curva de infecciones. Te recomendamos que tu hagas caso a tus autoridades locales.

Reproduciendo: Mira esto: Huawei P40, Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro Plus: Comparados

Los Huawei P40 por fin están aquí

Finalmente los celulares de Huawei se presentaron en un evento en línea y nosotros te llevamos cada detalle de primera mano. Al final vimos tres celulares: Huawei P40, Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro Plus.

El Huawei P40 tiene resistencia a salpicaduras, no tiene reconocimiento facial 3D, es más pequeño y solo tiene tres cámaras aunque, claro, es el más barato. Nuestras dudas vienen cuando se trata de elegir los Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro Plus, ya que la verdad las diferencias son muy pocas.

Sin haberlos probado aún, se diferencian básicamente en la cámara, ya que el Huawei P40 Pro tiene cuatro lentes traseros y el P40 Pro Plus tiene cinco. La quinta cámara que podría ser el elemento de la discordia, es un segundo sensor telefoto de 10x, que se conjuga con el de 3x principal para darnos el zoom de 100x. Si esa es la mayor diferencia, no parece que valga la pena pagar 25 por ciento más por el teléfono más caro...

En general, los tres celulares ofrecen buenas características. Sin embargo, de nuevo, las aplicaciones de Google no estarán disponibles, aunque la empresa ahora tendrá accesos directos de descarga de apps a través del servicio AppSearch.

© Bernd von Jutrczenka/dpa/Corbis

El coronavirus afecta el mundo digital

Esta semana Facebook reportó que las videollamadas en Messenger han incrementado en un 70 por ciento en países afectados por el COVID-19, como es el caso de Italia. También, se ha visto un incremento sin precedentes en el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.

Facebook indicó que mantener la red estable es difícil ahora que la gran mayoría de sus trabajadores están trabajando desde casa. Sin embargo, Zuckerberg dijo durante una llamada con la prensa que la compañía se está preparando para responder a las exigencias actuales.

Por otro lado, los servicios por streaming como Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Amazon Prime y YouTube disminuyeron la calidad de sus transmisiones para evitar que las redes se saturen ahora que hay más personas trabajando, estudiando y resguardándose en casa. Esta medida únicamente se ha aplicado en Europa pero podría extenderse a otras regiones en caso de ser necesario.

Nuevos dispositivos de Apple

Gabriel Sama pasó un tiempo con los dos productos más recientes de Apple, la nueva iPad Pro y la nueva MacBook Air. ¿Su conclusión? Los cambios son muy pocos y no justifican actualizarte si tienes versiones recientes. En cuanto a novedades, la nueva iPad presenta una cámara adicional y un escáner LiDAR para mejorar la experiencia de la realidad aumentada. La MacBook Air viene ahora con un mucho mejor teclado, que Apple llama Magic Keyboard, y su precio base vuelve a los US$999. Ambas ahora tienen más almacenamiento base.

HBO

Series para pasar la cuarentena

Tenemos tres propuestas de series que se han estrenado recientemente y que pueden ser ideales para pasar la cuarentena.

Ozark, la serie de Netflix protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney estrena su tercera temporada. La temporada pasada se hizo con un par de premiso Emmy que la pusieron en el radar de muchos. Y bueno, si te gustó Breaking Bad, Ozark podría ser lo que estás buscando.

Little Fires Everywhere , Hulu ha estrenado esta serie protagonizada y producida por Reese Witherspoon y basada en un libro. Es bastante Big Little Lies pero ambientada en los 90 y con Kerry Washington en lugar de Nicole Kidman y Laura Dern.

, Hulu ha estrenado esta serie protagonizada y producida por Reese Witherspoon y basada en un libro. Es bastante Big Little Lies pero ambientada en los 90 y con Kerry Washington en lugar de Nicole Kidman y Laura Dern. The Plot Against America , la nueva de David Simon, el creador de The Wire, para HBO. Está protagonizada por Winona Ryder en un papel muy diferente al de Stranger Things y ambientada en los años cuarenta en Estados Unidos, pero, igual que han hecho series como The Man in the High Castle, nos plantea una realidad paralela a la que realmente se vivió.

También quiero dejarte aquí la guía de todo lo que debes saber sobre Disney Plus, ya que se ha estrenado en varios países, y nuestro análisis de The Mandalorian.