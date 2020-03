Huawei P40 Pro: Primeras impresiones del celular

Érika García / CNET

Huawei ha presentado a los nuevos miembros de la familia P30 (presentada en 2019) y entre los cuatro celulares que este año ha lanzado al mercado se encuentra el Huawei P40 Pro.

Este nuevo teléfono insignia de la compañía china se queda en esta ocasión sin ser el más potente de familia ya que Huawei lanzó este año una versión superior, el Huawei P40 Pro Plus. Sin embargo el nuevo Huawei P40 Pro sigue siendo un teléfono excelente, especialmente en su equipo fotográfico que en esta ocasión llega con mucho apoyo en la inteligencia artificial (IA).

Tabla comparativa de características

Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro Plus Pantalla 6.1 pulgadas 6.58 pulgadas 6.58 pulgadas Resolución 2,640x1,080 pixeles 2,640x1,200 pixeles 2,640x1,200 pixeles Densidad de pixeles





Sistema operativo Android 10+ EMUI 10.1 Android 10+ EMUI 10.1 Android 10+ EMUI 10.1 Procesador Kirin 990 5G+GPU MALI 676 Kirin 990 5G+GPU MALI 676 Kirin 990 5G+GPU MALI 676 Almacenamiento 128GB 256GB 256GB Expansión de almacenamiento Sí sí sí Cámara trasera Tres:Sensor principal de 50 megapíxeles.Sensor secundario con lente gran angular de 16 megapíxeles. Sensor terciario con teleobjetivo de 8 megapíxeles (3x zoom óptico) Cuatro: Sensor principal de 50 megapíxeles. Sensor secundario con lente gran angular de 40 megapíxeles.Sensor terciario con teleobjetivo de 12 megapíxeles. Cuarto sensor ToF 3D. Cinco: Sensor principal de 50 megapíxeles. Sensor secundario con lente gran angular de 40 megapíxeles.Sensor terciario con teleobjetivo de 12 megapíxeles (10x zoom óptico).Segundo sensor teleobjetivo (3x zoom óptico). Sensor ToF 3D. Cámara frontal Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial< Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial< Dos: 32 megapixeles y 3D para reconocimiento facial< RAM 8GB 8GB 8GB Batería 3,800mAh (carga rápida de 40 vatios) 4,200mAh (carga rápida de 40 vatios) 4,200mAh (carga rápida de 40 vatios) Conectividad 5G, 4G LTE, WiFi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 5G, 4G LTE, WiFi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 5G, 4G LTE, WiFi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 NFC Sí Sí Sí Resistente al agua Sí IP63 Sí IP68 Sí IP68 Lector de huellas Sí, en la pantalla (ultrasónico) Sí, en la pantalla (ultrasónico) Sí, en la pantalla (ultrasónico) Reconocimiento de rostro Sí, con sensor 3D Sí, con sensor 3D Sí, con sensor 3D Carga inalámbrica Sí y carga reversible Sí y carga reversible Sí y carga reversible Conector de audífonos No No No Características importantes Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial mediante software, procesado de fotos con Inteligencia Artificial Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial mediante software, procesado de fotos con Inteligencia Artificial, conectividad 5G Sensor de huellas dactilares en pantalla, carga rápida de 40 W, desbloqueo facial mediante software, procesado de fotos con Inteligencia Artificial, conectividad 5G, construcción cerámica, zoom digital hasta 100x Tamaño

Por confirmar Por confirmar Peso

Por confirmar Por confirmar Precio Desde 699 euros Desde 999 euros Desde 1,399 euros

Diseño: Parecido al P30 Pro

El Huawei P40 Pro tiene una carcasa trasera de vidrio igual que el P30 Pro y llega en tres colores: blanco gradiente, negro y azul.

La pantalla del teléfono alcanza las 6,58 pulgadas y tiene dos pequeños agujeros que incorporan las cámaras frontales para aprovechar al máximo el frontal. Una de estas cámaras tiene 32 megapixeles y la otra es un sensor 3D que se encarga del reconocimiento facial. Además de este sistema biométrico, el celular incorpora también un sensor de huellas en la pantalla que según la marca, es un 30 por ciento más grande que el del P30 Pro para realizar el reconocimiento de la huella de forma más precisa, algo que hemos podido comprobar en nuestros días de uso.

La pantalla sigue siendo curvada como en el P30 Pro, por lo que su diseño es muy similar. Sin embargo este panel tiene una tasa de actualización de hasta 90Hz, la misma que otros rivales como el Samsung Galaxy S20 Ultra. En líneas generales es un teléfono cómodo en mano aunque algo resbaladizo debido al vidrio que compone su trasera y también se llena fácilmente de huellas.

Potencia a raudales y poca novedad en cámaras

Respecto a la potencia, el celular incorpora el procesador Kirin 990 5G que como su propio nombre indica, otorga al teléfono compatibilidad con redes 5G. Este procesador está acompañado de 8GB de RAM y 512 de almacenamiento interno todo ello alimentado de una batería de 4,200mAh con sistema de carga rápida, inalámbrica e inversa. Durante estos breves días que he probado el teléfono el rendimiento del mismo ha sido bastante fluido y no he experimentado ningún tipo de lag ni error a la hora de cargar o ejecutar aplicaciones.

La fotografía móvil siempre ha sido uno de los puntos fuertes de Huawei y en este teléfono la compañía mantiene esa apuesta. El Huawei P40 Pro tiene cuatro cámaras formadas por un sensor principal de 50 megapixeles, un sensor secundario con lente gran angular de 40 megapixeles, un sensor con lente teleobjetivo de 12 megapixeles con zoom óptico de 3x y un cuarto sensor ToF 3D para realizar el desenfoque.

Durante la primera toma de contacto con la cámara hemos notado que si bien no hay demasiadas variaciones respecto a la cámara del P30 Pro sí que hay una notable mejora en el software, especialmente en el modo noche. El Huawei P40 Pro hace unas fotografías nocturnas mucho más realistas, con los colores mucho menos saturados. El teléfono también agrega novedades en el software basadas en la inteligencia artificial como la capacidad de eliminar personas en las fotos o eliminar reflejos a posteriori.

Una 'solución' ante la falta de Google Play Store

Uno de los puntos clave en los celulares de Huawei desde que el gobierno estadounidense le impusiera un veto que le impide realizar negocios con Google (entre otras compañías estadounidenses es el software). Al igual que sucedía con el Mate 30 Pro, el Huawei P40 Pro tiene todo lo que esperábamos de un gran teléfono, pero una vez más la carencia de los servicios de Google se notan. A pesar de que cuenta con su App Gallery, la tienda de aplicaciones de Huawei, muchas aplicaciones de uso diario como WhatsApp o Facebook no se encuentran en ella. Para suplir esta carencia y burlarse en parte del veto de Trump, Huawei incorpora en este teléfono una solución llamada App Search que permite buscar apps populares recopilando múltiples fuentes de descarga de terceros en Internet como Amazon App Store o APK Mirror. Huawei advierte que el contenido es única responsabilidad de la entidad que lo distribuye.

Huawei dijo que el nuevo P40Pro llegará por un precio de 999 euros a partir del 7 de abril. Por el momento, este es su precio y disponibilidad en Europa y aún se desconoce precio y disponibilidad para Latinoamérica. CNET en Español envió a Huawei una solicitud de comentarios y actualizaremos esta nota tan pronto tengamos esta información.