Huawei P40 Pro Plus vs. Galaxy S20 Ultra: Comparativa de titanes

César Salza / CNET en Español

El Huawei P40 Pro Plus y el Galaxy S20 Ultra son rivales claros. El Huawei P40 Pro Plus tiene cinco lentes en su cámara principal y el celular de Samsung solo cuatro, pero eso no significa nada hasta que veamos el rendimiento en diferentes situaciones.

Vamos a comparar ambos celulares codo a codo, para que tú puedas tomar una decisión de compra, ante una inversión tan alta, ya que los dos teléfonos sobrepasan los US$1,000.

Pantalla: El Galaxy S20 Ultra da más

El Huawei P40 Pro Plus tiene una pantalla de 6.58 pulgadas que puede configurarse a 90Hz, mientras que la del celular de Samsung es mucho más grande, de 6.9 pulgadas, y puede tener una tasa de actualización de 120Hz.

Aquí tenemos que dejar claro que la pantalla del celular de Samsung tiene una mejor resolución y densidad de pixeles, pero en teoría ambas se ven muy bien en cada escenario que las hemos probado.

Pantalla del Galaxy S20 Ultra vs. Huawei P40 Pro Plus

Huawei P40 Pro Plus Galaxy S20 Ultra Pantalla 6.58 pulgadas (OLED) 90Hz 6.9 pulgadas (120Hz) Resolución 2,640x1,200 pixeles 3,200x1,440 pixeles Densidad de pixeles 441ppp 511ppp

Especificaciones y rendimiento: Una batalla cerrada

Si hablamos de sus especificaciones, el Huawei P40 Pro Plus tiene un procesador Kirin 990 5G, y viene en una sola versión de 8GB de RAM, aunque puede comprarse con 256GB o 512GB de almacenamiento.

El Galaxy S20 Ultra se va por todo lo alto con un procesador Snapdragon 865 o Exynos 990 según el país, 12GB o 16GB de RAM y un almacenamiento de 128GB o 512GB, dependiendo de la versión.

En mis pruebas con el Galaxy S20 Ultra tengo que decir que el teléfono simplemente siempre fue muy rápido en mi uso diario y me dio una buena impresión en todo momento. Ya fuese navegando, jugando o tomando fotos con su cámara.

Y siendo honestos, lo mismo me sucedió con el Huawei P40 Pro Plus. Su funcionamiento fue correcto todo el tiempo, aunque debes tener en consideración que el teléfono de Huawei tiene una memoria RAM menor, por lo cual no podemos esperar un rendimiento idéntico.

En otros detalles, ambos permiten ampliar el almacenamiento aunque Huawei solo mediante nanoSD y no microSD, ambos tienen NFC, resistencia al agua IP68, un lector de huellas rápido en la pantalla y ninguno tiene conector de audífonos, algo que muchos de ustedes lamentarán.

Comparativa de especificaciones: Galaxy S20 Ultra vs. Huawei P40 Pro Plus

Huawei P40 Pro Plus Galaxy S20 Ultra Procesador Kirin 990 5G+GPU MALI 676 2.7GHz Snapdragon 865 / Exynos 990 Almacenamiento 256GB, 512GB (según país) 128GB / 512GB Expansión de almacenamiento Sí, nanoSD Sí RAM 8GB 12GB / 16GB NFC Sí Sí Resistente al agua Sí, IP68 Sí, IP68 Lector de huellas Sí, en la pantalla (óptico) Sí, en la pantalla Reconocimiento de rostro Sí, con sensor 3D Sí, básico Sistema operativo Android 10+ EMUI 10.1 Android 10 One UI 2.1

Batería: Ambos con mucha duración

El Huawei P40 Pro Plus tiene una batería de 4,200mAh y en uso típico me duró más de dos días, aunque cuando tienes activa la tasa de actualización de 90Hz tiende a durar un poco menos.

En las pruebas de batería obtuvimos una duración total de 17 horas de reproducción de video continua en modo offline a 90Hz, mientras que a 120Hz y con la misma prueba, el celular de Samsung duró 16 horas.

Eso sí, ten en cuenta que el teléfono de Samsung tiene más batería, ya que posee 5,000mAh y además su pantalla es más grande.

En general es recomendable que si necesitas que la batería te dure más y estás haciendo un uso muy intenso del celular, uses la configuración de 60Hz.

Los dos teléfonos tienen carga rápida. El de Huawei es de 40 vatios e inalámbrica de 40 vatios. Mientras que el de Samsung ofrece 25 vatios con su cargador, compatible con hasta 45 vatios y solo 15 vatios de carga reversible inalámbrica.

Batería y carga rápida: Huawei P40 Pro Plus vs. Galaxy S20 Ultra

Huawei P40 Pro Plus Galaxy S20 Ultra Batería: 4,200mAh 5,000mAh Carga rápida máxima 40 vatios (cargador incluido en la caja) 45 vatios (solo incluye cargador de 25 vatios) Carga inalámbrica Hasta 40 vatios Hasta 15 vatios

Comparativa de cámaras: El Huawei P40 Pro Plus es el ganador

Ahora vamos con la comparativa de cámaras. El celular de Huawei tiene cinco sensores, lo que suma uno más al Galaxy S20 Ultra. Uno de los puntos que más le distinguen es la apuesta por una doble cámara de zoom, que nos da dos alternativas de zoom óptico.

Cámara del Huawei P40 Pro Plus vs. la del Galaxy S20 Ultra Huawei P40 Pro Plus Galaxy S20 Ultra 50 megapixeles, f/1.9 108 megapixeles, f/1.8 40 megapixeles (gran angular) f/1.9 12 megapixeles (gran angular) f/2.2 8 megapixeles (telefoto, 10x zoom óptico) f/4.4 48 megapixeles (telefoto, 4x zoom óptico) f/3.5 8 megapixeles (teleobjetivo, 3x zoom óptico) f/2.4 Sensor ToF Sensor ToF 3D



A continuación te mostraré algunas fotos que valen la pena resaltar, aunque puedes verlas todas en la galería de fotos que te dejé más arriba.

En apartados como la estabilización de la cámara al momento de tomar fotografías con el zoom, el efecto apertura para hacer tomas con fondo borroso y los colores de las fotos, el Huawei P40 Pro a mi parecer ofrece un rendimiento ideal. Esto no significa que el Galaxy S20 Ultra sea malo, solo que Huawei logró darnos más al colocar un doble sensor telefoto que nos da dos capacidades de zoom óptico.

Eso sí, si en algo me gustó más el Galaxy S20 Ultra es el modo retrato. Tomando una foto a la misma distancia con ambos celulares, pude notar cómo el Huawei P40 Pro Plus hizo que la fotografía se viera un poco redondeada en los bordes, e incluso el sujeto se ve un tanto extraño. Mira las dos imágenes a continuación.

Huawei ofrece dos alternativas de zoom óptico de 3X y 10X y Samsung un máximo de 4X. Huawei también ofrece zoom híbrido de 20X y los dos tienen un digital de 100X, aunque dudo que realmente quieras usarlo. Es difícil de hacer que la imagen se vea estable, y en ambos casos el resultado no es muy bueno. Puede servirte para espiar a alguien, pero no conseguirás un buen resultado.

Por último, y porque me dejó impresionado, checa estas dos imágenes tomadas en la misma sala, misma poca iluminación.

Mira todas las fotos y la cámara frontal en la galería.

¿Galaxy S20 Ultra o Huawei P40 Pro Plus?

Aunque el Galaxy S20 Ultra tiene un mejor rendimiento general, el Huawei P40 Pro no se queda por detrás, a pesar de tener menos RAM. Mi experiencia con la cámara del Huawei P40 Pro Plus fue mejor. La batería del Galaxy es ligeramente superior, aunque ambos tienen un rendimiento muy similar y la verdad es que ambas pantallas se ven muy bien.

El Huawei P40 Pro Plus tiene un precio de alrededor de US$1,340 con 256GB de almacenamiento y el Galaxy S20 Ultra de 128GB cuesta casi US$1,400.

La diferencia de precio no es mucha -- aunque el almacenamiento inicial del de Huawei es mayor -- y ambos celulares tienen un rendimiento bueno. El elefante en la sala del que no hemos hablado es que Huawei ya no incorpora la tienda de apps de Google. En mis pruebas, he instalado la versión Web de esos apps y funcionan correctamente, aunque tengo que probar el celular más en profundidad para decirte qué tanto las echo de menos.

Ahora te toca a ti. ¿Qué celular te parece mejor?