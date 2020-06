¿Quieres un Huawei P40 Pro? Considera esto antes de comprarlo

Andrew Hoyle/CNET

La serie P40 de Huawei —que incluye los teléfonos P40, P40 Pro y P40 Pro Plus— ya salió a la venta en Europa y otros territorios y llega con la esperanza de enfrentarse al Galaxy S20 de Samsung, el iPhone 11 Pro de Apple, y el OnePlus 8.

Durante la semana pasada, he estado usando el Huawei P40 Pro, el hermanito de en medio de los tres, y lo he estado poniendo a prueba. El teléfono está disponible por unos US$1,120, pero debido a la prohibición de los productos Huawei en Estados Unidos, no está oficialmente a la venta en ese país.

Dicha prohibición también implica que el teléfono no usa aplicaciones de Google, incluido el acceso a Google Play Store, pero sí tiene 5G y una buena cámara. Dicho esto, su hermano mayor, el P40 Pro Plus, está aún más enfocado en la fotografía, pues presume el primer zoom óptico de 10x visto en un teléfono. Los entusiastas de la fotografía deberían considerar esperar a que ese teléfono aterrice en junio, o al menos hasta que lo analicemos a fondo.

Si estás en uno de los mercados de consumo de Huawei y sientes curiosidad por el teléfono, aquí te decimos cinco cosas que debes saber sobre este teléfono antes de gastar tu dinero.

No hay apps de Google

Debido a las continuas dificultades de Huawei con el gobierno estadounidense, los teléfonos Huawei no utilizan los servicios de Google. Eso significa que no hay Google Play Store para aplicaciones ni soporte para servicios como Gmail, YouTube, Maps o el navegador Chrome. Para muchos de ustedes, esto será un factor decisivo, especialmente si confían en el conjunto de aplicaciones de Google para su trabajo.

Pero eso no significa que no haya aplicaciones en absoluto. Huawei tiene su propio cliente de correo electrónico, navegador y calendario a bordo y también tiene su propia tienda de aplicaciones. Ya hay muchas aplicaciones de renombre disponibles, como Amazon, TikTok, Adidas Running, Snapchat, PicsArt y el siempre popular Fortnite. Sin embargo, hay muchas más, incluidas Instagram o aplicaciones de edición como Adobe Lightroom que simplemente no están disponibles en la tienda de Huawei.

Si bien Facebook y WhatsApp no están disponibles directamente a través de la tienda, la tienda te llevará a las páginas Web de esas aplicaciones, donde puedes descargar e instalar la aplicación (en un archivo .apk) a través del navegador. Las aplicaciones aparecerán en el teléfono y funcionarán normalmente.

Es importante, entonces, verificar y ver si las aplicaciones en las que confías están disponibles en este momento. Huawei dice que trabaja en estrecha colaboración con desarrolladores de todo el mundo para tratar de traer muchas más aplicaciones a su tienda, por lo que es probable que veamos nombres más importante con el tiempo.

Tiene 5G

Ningún teléfono insignia que valga la pena en 2020 se lanzaría sin conectividad 5G y el P40 Pro no es una excepción. Deberás vivir en un área que tenga 5G y tener un plan telefónico habilitado para 5G para aprovechar la red de próxima generación. Si esperas obtener esas velocidades ultrarrápidas de inmediato, asegúrate de verificar qué disponibilidad tienes en su área antes de actualizarte a cualquier teléfono 5G.

La cámara es buena, pero podría ser mejor

Huawei tiene un historial de equipar sus teléfonos con cámaras increíbles. El Huawei P40 Pro incluye cuatro lentes: un zoom estándar, una lente súper gran angular, una lente con zoom óptico de 5x y una lente con sensor de profundidad. Si bien las habilidades de la cámara del teléfono son ciertamente las mejores, necesita algunos ajustes en el software antes de que pueda tomar la corona como lo mejor de lo mejor.

Mi principal problema es con el balance de blancos, o la temperatura de color general, de las fotos que capturan las cámaras. A menudo, parece teñir las imágenes con un tono más magenta que lo que se ve en la vida real, lo que hizo que varias tomas de prueba desde el teléfono parecieran menos naturales que las mismas tomas en el iPhone 11 Pro o Galaxy S20 Ultra. Es solo un ligero cambio, y si no estás haciendo comparaciones directas con otros teléfonos, es posible que no lo notes. Huawei dice que habrá una actualización disponible en mayo que soluciona ese problema. Más adelante probaré el teléfono para ver cómo ayuda la actualización.

Además de eso, el teléfono toma excelentes imágenes, con exposiciones uniformes y un contraste encantador. Su zoom de 5x produce tomas nítidas de sujetos lejanos, y las imágenes tomadas con poca luz y durante la noche son fáciles de conseguir con las mejores.

Si te interesa la fotografía, deberías esperar el P40 Pro Plus

Si estás tentado en comprar el P40 Pro en lugar del P40 estándar, es posible que eso se deba a las actualizaciones de la cámara al modelo base, como el zoom óptico de 5x.

Pero el P40 Pro Plus incluye un increíble zoom óptico de 10x, que promete un aumento increíble sin pérdida de calidad. Es el zoom óptico más alto jamás visto en un teléfono y estoy realmente ansioso por probarlo. Pero ese teléfono no saldrá a la venta hasta algún momento de junio de 2020, por lo que aún no hemos visto cómo funciona realmente.

Puede ser que no sea una actualización importante sobre el P40 Pro y no valga la pena a menos que realmente te interesen los zoom. Pero si estás interesado en la fotografía, al menos vale la pena esperar para ver cómo es el teléfono antes de invertir potencialmente demasiado pronto y acabar decepcionado.

No lo compres en negro

Los últimos lanzamientos de Huawei, incluidas las series P30 y P20, vinieron con algunas opciones de colores vibrantes que lucen increíbles. Si bien el P40 Pro se mostró en algunos tonos de aspecto encantador, el modelo de análisis que llegó a mi escritorio era negro y, como todos los teléfonos negros, se ve aburrido y nada memorable.

Nadie quiere algo aburrido y nada memorable, así que si planeas gastar el dinero en efectivo para comprarte el P40 Pro, al menos tómalo en sus variedades azul profundo, rosa brillante o oro suave.