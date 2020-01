Twitter @9techeleven

Los Huawei P40 y Huawei P40 Pro podrían estar a la vuelta de la esquina... o no. La empresa china ha sufrido en el último año el bloqueo por parte de Estados Unidos que le impide utilizar Google Play Services y como resultado la serie Huawei Mate 30 ha visto sus ventas muy afectadas.

La gran interrogante en este momento es ¿tiene sentido lanzar la familia Huawei P40 sin haber resuelto el tema de las aplicaciones? La respuesta es "no", ya que probablemente aunque seas un fanático de Huawei la imposibilidad de utilizar de forma directa Gmail, Maps, Fotos o Calendar no te va a encantar y por mucho que algunos usuarios clamen que pueden descargar otras tiendas o utilizar la versión Web de YouTube, no es lo mismo, como pudimos confirmarlo nosotros mismos con el Honor View 30 Pro.

Huawei P40 al grano

¿Qué productos esperamos? El año pasado conocimos al mismo tiempo los Huawei P30 y Huawei P30 Pro, y el Huawei P20 Lite no fue parte del evento, así que esperaríamos los Huawei P30 y Huawei P30 Pro. No hay rumores de una segunda edición del Huawei Mate X, el celular flexible de la empresa.

Podría ser una gran sorpresa durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles que se realiza en Barcelona a mediados de febrero, o llegar en un evento en solitario en París en el mes de marzo, como en años anteriores. ¿Cuánto costarían? Este es un detalle interesante; los Huawei P30 y P30 Pro costaron alrededor de US$910 y US$1,140, algo similar a los Galaxy S10. Sin embargo, Huawei debe no solo combatir con Samsung, sino también con los celulares de Xiaomi que se han hecho un nombre importante en Europa y que son muy económicos, así que no debería sorprendernos si bajan ligeramente de precio.

Cinco cámaras

Se presente o no durante MWC en Barcelona, los Huawei P40 y Huawei P40 Pro parecen seguir el sendero de sus predecesores. No tendrían una cámara redonda como la del Huawei Mate 30 Pro, y además esta sobresaldría ligeramente, según se puede ver en las fundas filtradas en varios sitios Web.

Se espera que los dos celulares tengan cinco cámaras, que incluirían previsiblemente el sensor de Tiempo de Vuelo, pero además, es posible que Huawei se decida por colocar una cámara al mejor estilo del Motorola One Action, una cámara de acción tipo GoPro, para quienes desean grabar videos más aventureros.

A esto debemos agregar que al menos el Huawei P40 Pro tendría un zoom óptico 10x, con lo cual superaría incluso a lo que esperamos tenga el Galaxy S11 o S20, que sería de 5x. Eso sí, celulares como el Oppo Reno ya poseen 10x de zoom óptico, aunque estos teléfonos no son tan populares.

A mi parecer, a pesar de que estas fotos no sean oficiales, tiene sentido que Huawei adapte este formato trasero en las cámaras, porque es la tendencia que ya vimos en el Honor View 30 Pro, incluso ese teléfono ya tiene un doble orificio frontal para la cámara, algo que esperamos para este celular de la empresa china.

El Huawei P40 Pro será plano

Varios reportes indican que este año el Huawei P40 Pro tendría una pantalla de 6.57 pulgadas, aunque a diferencia del Huawei P30 Pro, no sería curva, y más bien retomaría el formato plano que ya tuvo el Huawei P30.

Algunas de las imágenes filtradas hasta el momento así lo dibujan, y siendo honestos, las pantallas curvas son fáciles de tropezar y hacernos cometer errores, por lo cual una pantalla plana no nos desagradaría. Según Techradar, esto también puede deberse a que la empresa quiere colocar un precio más competitivo al dispositivo, y una pantalla plana es mucho más económica.

De cualquier forma, las imágenes hasta ahora conocidas podrían ser erróneas, así que esta filtración debemos tomarla con calma.

Eso sí, algo parece claro es que las cámaras traseras del celular sobresaldrán un poco de la superficie, por lo cual ya las fundas comienzan a adaptarse a este detalle.

Android 10 estará incluido en los celulares

Si te preguntas si los nuevos Huawei P40 y Huawei P40 Pro tendrán Android, el presidente ejecutivo de la división de móviles Richard Yu ya lo dejó claro: sí tendrán Android 10 y previsiblemente una nueva versión de la interfaz EMUI.

Sin embargo, el problema aquí es diferente, porque a menos que China y Estados Unidos hagan las pases y Donald Trump deje de considerar a Huawei como una empresa peligrosa, es bastante improbable que la compañía incorpore los servicios de Google como la Google Play Store, Gmail, YouTube, etc.

Eso sí, Yu ya dejó claro que de momento HarmonyOS no llegará a los celulares, porque Huawei puede seguir utilizando Android a través de la licencia de software libre, aunque desde luego ya no será un socio comercial preferente de Google, por lo cual es posible que las actualizaciones tarden un poco más.

Se espera que Huawei presente durante MWC 2020 Huawei Mobile Services, su opción a los servicios de Google y que se estrenarían en el Honor View 30 y en la familia Huawei P40.

Características Huawei P40, Huawei P40 Pro

A continuación algunas especificaciones obtenidas a través de los rumores y patentes divulgadas por diferentes sitios especializados en celulares de Huawei, entre ellos Huawei Central, TechRadar o GadgetsNow, entre otros. La empresa no ha confirmado estas especificaciones.

Huawei P40 Huawei P40 Pro Pantalla 6.2 pulgadas, OLED 6.57 pulgadas, OLED Resolución 2,340x1,080 pixeles 3,040x1,140 pixeles Densidad de pixeles 416 ppp 512 ppp Sistema operativo Android 10 Android 10 Procesador HiSilicon Kirin 990 HiSilicon Kirin 990 5G Almacenamiento 128GB 128GB Expansión de almacenamiento NanoSD NanoSD Cámara trasera 48+16+8+2 megapixeles + ToF 64+20+12+2 megapixeles, zoom óptico 10x + ToF Cámara frontal 32+2 megapixeles 32+2 megapixeles RAM 6GB 8GB Batería 3,700mAh 5,500mAh