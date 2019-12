El Huawei P40, Galaxy S11 y Galaxy Note 10 Lite tendrían casi el mismo diseño

91Mobiles

Las primeras imágenes del Huawei P40 y P40 Pro se filtraron para revelar grandes cambios en el diseño, según reveló el blog 91Mobiles.

Lo primero que llama la atención es el módulo de las cámaras traseras que ahora sería muy similar a lo que se a rumorado y filtrado del Galaxy S11, Galaxy S11 Plus, Galaxy S11E y hasta el Galaxy Note 10 Lite que se filtro en recientes imágenes a través del blog Winfuture.

Esto quiere decir que el módulo de las cámaras traseras es rectangular y de un tamaño considerable. Asimismo, la parte trasera sería muy limpia sin lector de huellas y al parecer sin muchas marcas o logos.

Por otra parte, la pantalla del Huawei P40 sería plana de 6.1 o 6.2 pulgadas, mientras que la pantalla del Huawei P40 Pro sería curva con un tamaño de 6.5 pulgadas.

Asimismo, en las imágenes no se ve la pantalla encendida así que es difícil ver con claridad qué pasaría con la cámara frontal, aunque no se ve una ceja y los rumores han dicho que la cámara estaría integrada a través de un orificio en la pantalla, justo como se espera en los celulares Samsung mencionados y otros como el Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus que ya han estados disponibles por unos meses.

Inclusive, los Huawei P40 tendrían un marco de metal, mientras la parte trasera sería de vidrio como los otros celulares mencionados.

Una de las diferencias en diseño que muestran las fotos es que aunque el Huawei P40 Pro tiene una pantalla curva, como los celulares Samsung y otros que ha tenido Huawei en años recientes, las esquinas de metal sobresaldrían para quizá ofrecer mejor resistencia a una caída, pero no es claro cómo sería la unión entre ese marco de metal y el vidrio.

En cuanto a otras especificaciones, el blog dice que los celulares Huawei P40 tendrán un procesador Kirin 990, no tendrán conector de audífonos regular (3.5mm), ejecutarían Android 10 pero sin los servicios y apps de Google, tendrían seguramente 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento, cuatro cámaras traseras en el P40 y cinco cámaras traseras en el P40 Pro.

