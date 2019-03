Huawei presentó el 26 de marzo sus dos nuevos teléfonos estrellas, los Huawei P30 y P30 Pro, que si bien representan una evolución con respecto a sus predecesores, tienen algunos puntos que les podrían hacer quedarse ligeramente por detrás de su competencia más cercana.

Y es que los Huawei P30 y P30 Pro parecen idénticos, pero internamente tienen muchas diferencias que les separan, algo que sucede menos con los Galaxy S10 y S10 Plus, que son más parecidos entre ellos.

Pero primero, lo primero: A pesar de las disputas de Huawei con Estados Unidos, y de que la propia compañía dijo que presentaría una demanda en contra del país por considerar que la prohibición de venta de sus dispositivos y tecnologías afecta su libertad de negociación, la compañía sigue siendo de los fabricantes de celulares que más crece en el mundo.

Según datos de Counterpoint Research, a pesar de que en el último trimestre de 2018 la venta de celulares cayó 7 por ciento y de que Apple y Samsung vieron una reducción importante en la venta de sus celulares más caros, Huawei, Oppo y Vivo salieron airosas.

Huawei dijo a CNET en Español que en 2018 vendió más de 200 millones de celulares, y de ellos más de 16 millones pertenecieron a la serie P20 –los P20 Lite, P20 y P20 Pro– una de las más exitosas de la compañía. ¿Podrán estos nuevos celulares mantener este éxito?

Los nuevos teléfonos tienen varios detalles importantes que les hacen diferentes a sus predecesores, aunque su cuerpo se mantiene con la misma fisionomía y ergonomía. Entre las cosas más importantes tenemos que ahora el Huawei P30 es de 6.1 pulgadas, cuando este era el tamaño más grande del año pasado.

El P30 tiene una pantalla plana, al igual que el P20 Pro, mientras que ahora el P30 Pro tiene una pantalla curva de 6.47 pulgadas que le hace más similar a los Galaxy S10. Los dos nuevos celulares de Huawei son muy diferentes entre sí: el P30 no tiene resistencia al agua, no tiene carga inalámbrica, tampoco posee carga inalámbrica reversible y el zoom óptico del P30 Pro es mucho mejor.

En el evento de París, Huawei hizo especial énfasis en la cámara del Huawei P30 Pro, uno de los aspectos más importantes de la presentación. La compañía explicó el motivo de la implementación de cuatro cámaras de 40 megapixeles (f/1.6), 20 megapixeles (f/2.2), 8 megapixeles (f/3.4 - zoom óptico 5x) y TOF.

Mientras que tenemos una cámara regular, una gran angular y otra telefoto, el último sensor se llama "TOF" o Tiempo de Vuelo, y sirve para entender la distancia y profundidad de los objetos, y tiene el objetivo de servirte como guía en el mundo 3D.

Puedes revisar aquí el precio de los Huawei P30 y P30 Pro.

En una nueva alianza similar a la que la empresa ya lanzó con Leica para las cámaras, en esta ocasión Huawei ha lanzado sus propias gafas inteligentes, cuya conectividad les permitirá ser no solo tus gafas sino que también tus oídos, porque incluyen dos altavoces semiabiertos, que quedarán cerca de tu oído para que puedas escuchar música y películas o simplemente una llamada sin necesidad de utilizar auriculares adicionales.

Estas gafas no tienen una cámara para fotos o videos ni información en las pantallas. Simplemente auriculares y micrófono y un estuche especial con carga inalámbrica mediante NFC. Las gafas pueden ser tradicionales para leer o de sol y son diseñadas por la firma coreana Gentle Monster. No se conoce el precio y estarán disponibles en verano.

Huawei también dio a conocer una nueva versión de su reloj inteligente Huawei Watch GT, ahora con el apodo Active, y que básicamente agrega un diseño más robusto para quienes lo utilizan más para actividades físicas. De hecho en una actualización, Huawei está agregando modo triatlón a sus relojes, al tiempo que mantiene dos tamaños de 42mm y 46mm.

El cambio más relevante es su nuevo bisel de colores. La versión de 46mm ofrece batería de hasta dos semanas, mientras que la de 42mm solo de una semana. Su precio es de 229 euros y 249 euros respectivamente (unos US$259 de precio base).

Huawei también tuvo tiempo para lanzar nuevos audífonos. Los Huawei FreeLace no son inalámbricos del todo, porque tienen un cablecito que los une y que los mantiene atados a la parte trasera de tu cuello. Sin embargo tienen tecnología de sincronización de Huawei, especialmente diseñada para su teléfono y viene en los mismos colores de los nuevos teléfonos de la empresa. Su precio es de 99 euros (unos US$129).

Huawei también tuvo tiempo para presentar una batería de 12,000 mAh, que permite cargar a un máximo de 40W, lo que permite que los dispositivos compatibles -- como sus nuevos celulares -- puedan beneficiarse de una carga muy rápida. La empresa dice que el Huawei P30 Pro puede cargar 70 por ciento de la batería en 30 minutos.

Además, también puedes cargar con esta batería computadoras y cualquier tipo de objetos. Su precio es de 99 euros (unos US$129).

Huawei lanzó una nueva versión de sus audífonos inalámbricos que cuestan 120 euros (unos US$140), y que prometen 12 horas de duración de batería. La empresa no ha dado mucha información sobre estos, por lo cual tendremos que esperar para conocer más detalles.

Aunque no formó parte del evento, ahora sabemos que existe un Huawei P30 Lite, debido a que una tienda de Sudáfrica lo filtró, y también porque Huawei Canadá lo dio a conocer antes de tiempo. El teléfono es del mismo tamaño del Huawei P30, aunque sus características son inferiores.

Esta fue la transmisión de nuestro blog en vivo. Puedes echarle un vistazo aquí:

Huawei P30 vs. Huawei P30 Pro

Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Card: Todo lo que anunció la manzana: Apple anunció un montón de novedades en su evento de servicios desde Cupertino: Apple News Plus, Apple Card, Apple TV Plus y más.

¿Cómo comprar teléfonos Huawei en Estados Unidos?: La marca china fabricante del Huawei P30 Pro no vende oficialmente la mayoría de sus teléfonos en Estados Unidos, pero sí existen tiendas autorizadas en donde puedes comprarlos con garantía.