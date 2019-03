El Huawei P30 Pro y el iPhone XS Max son dos teléfonos que en principio podrían sonarte muy diferentes. Sin embargo, ambos celulares gama alta tienen precios elevados, y apuntan a ser los mejores del mercado, por su capacidad de procesamiento y otras tantas mejoras. Por cierto, aquí puedes ver el Huawei P30 Pro comparado con el Galaxy S10 Plus.

Aunque parezca que enfrentamos peras con manzanas, esto no es tan cierto. Podrías estar valorando la compra de uno u otro celular si tienes un presupuesto holgado y no te importa utilizar uno u otro sistema operativo, así que vamos a echarle un vistazo.

Lo primero que vamos a valorar es la pantalla: ambas son OLED y de tamaño similar, aunque la de Huawei es curva y la del iPhone XS Max aún mantiene muchos bordes. Eso sí, la resolución de la de Apple es mejor, así que en este apartado ya sabes cuál es el ganador.

Sí, ya sé que ambos tienen sistemas operativos diferentes: Android Pie vs. iOS 12, aunque hay otras cuantas diferencias que nos hacen decantarnos por el celular de Huawei.

La cámara del iPhone XS Max no está mal. Nuestras pruebas demostraron que hace fotos correctas, aunque como ya es costumbre, Huawei incorpora inteligencia artificial a su celular, por lo cual el Huawei P30 Pro y sus cuatro cámaras no solo tienen superioridad numérica, porque el iPhone XS Max tiene dos, sino que además incorporan más tecnología más allá del modo retrato.

Además de tener un sensor regular, el Huawei P30 Pro tiene uno gran angular, otro telefoto, y uno para la medición de la distancia de objetos. A esto debemos sumar un zoom óptico de 5x, mientras que el del celular de Apple es de tan solo 2x. Esto significa que cuando te acerques para hacer fotos de objetos o personas distantes tus imágenes saldrán mucho mejor.

Y si esto era poco, el Huawei P30 Pro también incluye una cámara con modo nocturno, por lo cual tendrás mejores fotografías por la noche, ya sea de paisajes o de tus amigos en una cena dentro de un restaurante poco iluminado.

Cuando se trata de las cámaras frontales, a pesar de la diferencia de megapixeles -- 32 megapixeles de Huawei vs. 7 megapixeles de Apple -- ambas son correctas y hacen fotos bonitas, aunque la empresa china ofrece más opciones de embellecimiento y efectos.

Cuando nos referimos a la capacidad de procesamiento, sabemos que el iPhone XS Max resultó mejor en nuestras pruebas que el Huawei Mate 20 Pro, que tenía el mismo procesador que el Huawei P30 Pro, sin embargo a la espera de nuevos datos, podemos decir que ambos dispositivos tienen una capacidad suficiente para hacer la mayoría de tareas cotidianas sin ningún inconveniente.

El teléfono de Huawei permite aumentar la capacidad de almacenamiento a través de su nueva Nano Memory SD y ninguno de ellos tiene puerto para audífonos. Sobre el papel, el Huawei P30 Pro tiene más batería que el iPhone XS Max, y mientras que el teléfono de Apple tiene reconocimiento facial, el de la empresa china utiliza sensor de huella en pantalla.

Ambos tienen resistencia al agua, y aunque tienen algunas otras especificaciones similares, el teléfono de Huawei incluye SuperCharge, para cargar el celular al 70 por ciento en 30 minutos -- según Huawei -- algo que jamás lograría con el cargador que incluye el iPhone XS Max en su caja.

El Huawei P30 Pro de 128GB comienza en US$1,125 y el iPhone XS Max de 64GB tiene un precio de US$1,099. Sí, los dos son caros, pero la cámara, la carga rápida y el diseño de varios colores del Huawei P30 Pro parecen más atractivos al final de esta comparativa.

¿Qué piensas tú?

Reproduciendo: Mira esto: El Huawei P30 Pro vs. iPhone XS Max: ¿Cuáles son las...

Huawei P30 Pro vs. iPhone XS Max

Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Card: Todo lo que anunció la manzana: Apple anunció un montón de novedades en su evento de servicios desde Cupertino: Apple News Plus, Apple Card, Apple TV Plus y más.

¿Cómo comprar teléfonos Huawei en Estados Unidos?: La marca china fabricante del Huawei P30 Pro no vende oficialmente la mayoría de sus teléfonos en Estados Unidos, pero sí existen tiendas autorizadas en donde puedes comprarlos con garantía.