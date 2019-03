Huawei P30 Pro vs. Huawei P30: Esta vez hay muchas diferencias

Si con los Galaxy S10 y S10 Plus las diferencias entre los dos teléfonos no eran tan importantes, prepárate para ver los detalles que distancian a los Huawei P30 y Huawei P30 Pro. A primera vista podrían parecer idénticos, pero nada más alejado de la realidad.

Reproduciendo: Mira esto: Huawei P30 vs. Huawei P30 Pro: ahora sí hay muchas diferencias

Sí, el físico de estos dos teléfonos enamora. Sus cinco tonos de carcasa trasera coloridos en gradiente los hacen lucir hermosos, pero vamos paso a paso.

Primero, el tamaño y la pantalla. Mientras que el Huawei P30 mantiene una pantalla de 6.1 pulgadas, el P30 Pro la tiene de 6.47 pulgadas. Pero eso no es lo único que los distancia, debemos sumar que el más pequeño tiene un panel plano, y el más grande curvo. Aunque los dos son OLED y los dos poseen sensor de huellas en la pantalla.

Características que diferencian a los Huawei P30, P30 Pro

Dejando la pantalla detrás, hay otros pequeños detalles que Huawei se saltó en su presentación y que hacen que estos dispositivos sean evidentemente distintos. Por ejemplo, el P30 carece de algunas cualidades que sí tiene su hermano mayor, como por ejemplo:

El Huawei P30 no tiene carga inalámbrica.

Tampoco tiene carga reversible.

El Huawei P30 no posee resistencia al agua.

La batería, la RAM base y las opciones de almacenamiento son inferiores.

No posee emisor infrarrojo.

Un detalle que puede resultarte interesante es que el Huawei P30 es el único de los dos que sí posee puerto para audífonos, algo que puede resultarte atractivo si aún tienes unos buenos audífonos que no son USB tipo C o inalámbricos.

Reproduciendo: Mira esto: Huawei P30 Pro: Cuatro cámaras traseras y un zoom de...

Cámaras: Las del P30 Pro son mejores

Como era de esperarse, las cámaras del Huawei P30 Pro sobre el papel son mejores, y no solo porque tenga cuatro, sino que sus sensores tienen mejor apertura. Ambas tienen un sensor regular, gran angular y otro telefoto, pero el P30 Pro tiene además uno llamado TOF o Tiempo de Vuelo, que mide la distancia entre los objetos, y que tendrá más adelante aplicaciones 3D.

Eso sí, ambos celulares poseen los mismos efectos y el modo noche, uno de los detalles que han hecho a los teléfonos de Huawei populares en el último año. Sin embargo, el P30 Pro no tiene zoom óptico 5x, sino solo 3x, similar a lo que tenía el Huawei P20 Pro.

Reproduciendo: Mira esto: Huawei P30: Menos cámara y menos tamaño que el modelo...

¿Cuál Huawei P30 comprar?

Estos dos celulares también tienen una diferencia de precio importante. El Huawei P30 de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento cuesta cerca de US$850 (799 euros), mientras que el Huawei P30 Pro de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento cuesta cerca de US$1,125 (999 euros). Como ves, la diferencia de precio es más que en otros dispositivos, aunque también sus especificaciones.

Si la resistencia al agua no es importante para ti, no te importa la carga inalámbrica o reversible y el uso de funciones 3D en la cámara no te interesa, es bastante probable que el Huawei P30 sea suficiente. Su cámara es ligeramente inferior, pero estamos seguros de que las fotos de los cumpleaños de tu familia, tus escapadas a la playa y tus paseos nocturnos por la bahía quedarán muy bonitas. ¿Y lo mejor? Te habrás ahorrado casi US$200.