El Huawei P30 Pro no es un teléfono 5G, pero el próximo Mate sí lo sería

El mundo no estaba listo para un teléfono insignia de 5G Huawei, dijo el presidente ejecutivo de Huawei, Richard Yu, en una entrevista el martes en el evento de lanzamiento de la compañía para el Huawei P30 y el P30 Pro en París.

Tras una presentación de una hora y media de duración, fue evidente que los modelos P30 y P30 Pro no son teléfonos 5G, a pesar de la gran cantidad de celulares 5G que se lanzaron el mes pasado en el Mobile World Congress en Barcelona. Incluso vimos una versión 5G del rival principal del P30, el Samsung Galaxy S10.

5G es una de las mayores tendencias para los dispositivos móviles en 2019, ya que los operadores de todo el mundo comienzan a desplegar sus redes móviles de próxima generación. 5G promete más posibilidades para hogares inteligentes, vehículos autónomos y VR independiente, pero cuando se trata de teléfonos, la tecnología significa conexiones de Internet más rápidas y confiables. A pesar de que las redes 5G y los teléfonos están casi con nosotros, es muy temprano para la tecnología y por ahora seguirá siendo un dominio exclusivo de los primeros usuarios.

Yu no cree que 5G sea importante para los consumidores hasta más tarde este año.

"Estamos considerando poner 5G en la próxima serie de los Mate", dijo Yu. "Este otoño estaremos listos para ello con la serie Mate".

Desde una perspectiva de ingeniería, no había ninguna razón por la que el P30 o el P30 Pro no pudieran ser un teléfono 5G, dijo Clement Wong, vicepresidente de marketing global de productos para Huawei. "Es estrategia", dijo, también en una entrevista. El momento aún no es el adecuado, agregó. No cree que el 5G se convierta en algo realmente importante hasta el próximo año.

Yu confirmó esto. "En el mercado europeo, 5G será principalmente para el próximo año, supongo", dijo. (Debido a sus problemas geopolíticos, Huawei no está vendiendo teléfonos en EE.UU. y la compañía tiende a priorizar el mercado europeo). "Entiendo que algunas personas están esperando 5G, pero para la mayoría de las personas, 4G ya es suficientemente bueno". En cambio, la gente quiere un teléfono que ofrezca las mejores posibilidades de fotografía, dijo.

Huawei está anunciando las habilidades de la cámara del P30 como algo que va más allá de la fotografía que hace un teléfono cualquiera. Con cuatro cámaras en la parte posterior, se supone que el teléfono es especialmente bueno en condiciones de poca luz y al capturar detalles desde lejos con su teleobjetivo.

Así que por ahora, no hay teléfonos insignia 5G de Huawei. Pero todo eso podría cambiar en octubre, cuando la compañía suele celebrar su evento de lanzamiento para su serie Mate.