Josh Miller/CNET

El nuevo Huawei P20 es el teléfono con cámara dual de la empresa china. No es el teléfono premium, porque ese lugar lo ocupa el Huawei P20 Pro (que tiene tres cámaras), pero es un teléfono gama alta que intentará competir con el Galaxy S9.

Mientras que el Huawei P20 tiene una cámara dual de 20 megapixeles (f/1.8) y 12 megapixeles (f/1.6) con flash Dual LED, Samsung decidió apostar en el Galaxy S9 por un único sensor que incorpora su nueva tecnología de apertura variable de f/1.5 a f/2.4. Ambos teléfonos pueden hacer fotos con efecto de fondo desenfocado, aunque la diferencia fundamental es que el teléfono de la empresa china es capaz de hacerlo utilizando dos sensores, mientras que el otro lo hace mediante software.

Ambos teléfonos tienen algunas cosas en común, como por ejemplo que mantienen en sensor de huellas dactilar, aunque el Huawei P20 lo sigue teniendo delante y el Galaxy S9 detrás, justo debajo de la cámara. Esto nos lleva a reparar en un detalle fundamental: el teléfono de la empresa china no es "todo pantalla", aunque lo intenta, gracias a esa ubicación del sensor, mientras que el de Samsung tiene la parte delantera únicamente para su panel y aunque ambos dispositivos son de 5.8 pulgadas, el de Huawei es ligeramente más grande.

Andrew Hoyle/CNET

El Huawei P20 pierde en algunos detalles

Si esto es una batalla el Huawei P20 pierde en al menos dos detalles fundamentales ante el Galaxy S9: no tiene la posibilidad de aumentar el almacenamiento mediante microSD porque no tiene ranura para ello, y tampoco posee puerto Jack 3.5 para auriculares. A su favor debemos decir que posee más batería que el Galaxy S9 y que también tiene una cámara frontal con más megapixeles -- aunque esto no sea un aspecto definitivo para determinar la calidad de la fotografía.

El Huawei P20 carece de lector de iris, pero tiene Face Unlock para el desbloqueo mediante tu rostro. Ambos incorporan Android Oreo y 4GB de RAM, aunque sus procesadores son diferentes, por lo cual tendremos que realizar pruebas técnicas para saber cuál es el dispositivo más potente.

A continuación te dejamos sus especificaciones completas.