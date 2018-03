Huawei P20 Pro vs. Galaxy S9 Plus vs. iPhone X: La guerra definitiva

César Salza/CNET en Español

Huawei ha lanzado su teléfono premium para esta temporada. Aunque tanto el Huawei P20 como el Huawei P20 Pro pueden competir más o menos en igualdad de condiciones con los Samsung Galaxy S9 Plus y el iPhone X, en esta ocasión echaremos un vistazo al teléfono más potente de la compañía china, para ver cómo se comparan sus especificaciones técnicas con los equipos de Samsung y Apple.

Desde luego la primera gran diferencia es la cámara triple del Huawei P20 Pro. La empresa china ha integrado tres sensores, en este caso de 40 megapixeles RGB (f/1.8), 8 megapixeles telefoto (f/2.4) y 20 megapixeles mono (f/1.6). Esta es una de las primeras cámaras triples que vemos en un teléfono móvil, y la compañía asegura que trabajan en conjunto para poder darnos imágenes de gran calidad. En particular, Huawei le ha dotado de Inteligencia Artificial para que pueda "adivinar" si estás haciendo un retrato y desenfocar el fondo, o si es de noche y necesita mejorar la entrada de luz para que la imagen no quede tan oscura.

El Galaxy S9 Plus y el iPhone X tienen cámara dual. En ambos casos han implementado dos sensores de 12 megapixeles, aunque con diferencias técnicas. Por ejemplo el teléfono de Samsung tiene una apertura variable de f/1.5 a f/2.4, mientras que cámara secundaria tiene una apertura fija de f/2.4.

En cambio el iPhone X tiene dos sensores con apertura de f/1.8 y f/2.4. La gran diferencia es que el teléfono de Samsung en el modo automático jugará con la entrada de luz, lo que dejará que en cada escena puedas tener un margen más amplio de luminosidad según lo requiera el caso.

Juan Garzón / CNET en Español

La pantalla del Huawei P20 Pro no es la mejor

Si en esta guerra lo suyo es ir a la moda, puede que Huawei no sea el ganador. Sí, tiene una lengüeta como la del iPhone X, pero eso no es suficiente para esta contienda en la que el usuario decidirá que teléfono se mete en el bolsillo. El P20 Pro tiene en su parte delantera algo que parecía relegado de los teléfonos de la gama alta: el sensor de huellas dactilar.

Aunque es bastante pequeño, hace que finalmente de nuevo el dispositivo tenga bordes, algo que Samsung resolvió a la perfección dejando el sensor en la parte trasera, mientras que Apple simplemente lo eliminó. Si hablamos de resolución de pantalla o densidad de pixeles, el P20 Pro pierde en ambos aspectos, en donde el Galaxy S9 Plus se corona como el mejor de los tres equipos.

Recordando cosas que se han eliminado, es un buen momento para decirte que al igual que iPhone X, que carece de puerto Jack 3.5 o ranura para tarjeta microSD, el teléfono de Huawei no las incluye, por lo cual si eres amante de tus antiguos auriculares y te gusta ampliar el almacenamiento de manera física, puede que el teléfono chino termine por no encantarte.

Juan Garzón / CNET en Español

En especificaciones el teléfono de Huawei da la batalla

Mientras que en algunos apartados el Huawei P20 Pro podría no encantarte, lo cierto es que en cuanto a especificaciones técnicas, este dispositivo no está nada mal. Incluye el mismo procesador del Huawei Mate 10, el Kirin 970 de ocho núcleos y con IA en su interior, 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. En este aspecto, y a falta de pruebas técnicas, podemos decir que es similar al Galaxy S9 Plus, y que superaría -- al menos en los datos -- al iPhone X.

En cuanto a batería, el Huawei P20 Pro gana, con 4,000mAh, dejando atrás al Galaxy S9 Plus que tiene 3,500mAh y al iPhone X, que apenas llega a 2,716mAh. Desde luego tendremos que realizar pruebas de duración de la batería, para saber el comportamiento de este nuevo equipo.

En un apartado en el que iPhone X sin dudas es mejor que los otros dos equipos es en el del reconocimiento facial. Mientras que Apple ha colocado sensores y escaneo inteligente en 3D para que existan pocas posibilidades de suplantación de identidad, los Galaxy S9 Plus y Huawei P20 Pro solo incluyen escaneo 2D, e incluso Samsung advierte que esta no es la mejor forma de proteger tu dispositivo.

El diseño del Huawei P20 Pro es bonito

El diseño también cuenta, y aunque los tres teléfonos son bonitos, el Huawei P20 Pro se lanza con un nuevo color llamado Twilight, que es una mezcla de azul, morado y verde, que seguramente te gustará porque es algo diferente. La empresa también dijo que su teléfono es más delgado con 7.8mm de espesor, aunque en este apartado solo supera al Galaxy S9 Plus, porque el iPhone X tiene 7.7mm. Los tres teléfonos tienen algo en común y es que son resistentes al agua, aunque el teléfono de Samsung es el que incorpora la mejor resistencia.

A continuación te dejamos todas las especificaciones técnicas.