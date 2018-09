Huawei explica de dónde salió la inspiración para el color Twilight del P20 Pro

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Los celulares que encontramos actualmente en el mercado son, en su mayoría, los típicos negro, plata y con suerte nos encontramos uno dorado.

Pero Huawei intentó este año salirse de lo convencional con su teléfono Huawei P20 Pro, un teléfono que causó sensación por su color Twilight que se pinta de un tono gradiente en la espalda que va del morado en la parte alta hasta un tono azul en la parte inferior. El color es llamativo, pero, ¿de dónde sale la inspiración?

De acuerdo con Huawei, la idea de crear un celular con esta tonalidad viene de la naturaleza, específicamente de las auroras boreales. Pero voltear a ver la naturaleza viene a raíz de que en Huawei, los diseñadores se definen no solo como diseñadores o ingenieros, sino como artistas.

"Los diseñadores de Huawei no son solo ingenieros, también son soñadores", dijo en un comunicado Joon Suh Kim, jefe de diseño en Huawei. "Como diseñadores, buscamos inspiración en todos lados; como soñadores, estamos obligados a crear ideas que los consumidores aún no conocen, que aún no saben que aman, tales como el color Twilight."

La línea P de Huawei es de la que se desprende un nuevo gama alta año con año y que se presenta normalmente en el primer trimestre para competir con los gama alta de Samsung y LG; y durante la segunda mitad del año el lanzamiento de un segundo gama alta sucede en octubre o meses aledaños — en esta ocasión el nuevo gama alta, el Mate 20, se presentará el 20 de octubre en Londres.

Huawei no ha dicho si volveremos a ver el tono Twilight en el Mate 20 o en su versión más equipada, el rumorado Mate 20 Pro. La compañía usó el gradiente en otra versión del P20 Pro pero en ese caso fue un color rosado. En la gama media, el Huawei Nova 3 también está hecho en un tono gradiente, pero en ninguno de los dos casos es en los mismos colores azules y morados del P20 Pro Twilight.

El lanzamiento de estos celulares ha llamado la atención de los consumidores. Huawei consiguió convertirse este año en la segunda fabricante de celulares por volumen a nivel mundial, superando a Apple y solo por detrás de Samsung.