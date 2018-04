Juan Garzon / CNET

Durante los últimos años me he dedicado a probar muchos teléfonos, pero al final de hacer mi trabajo y contarte los pros y contras de cada uno, siempre ha habido una constante: volvía a mi fiel iPhone del momento. Y esta ocasión no tenía por qué ser diferente, aunque algo pasó, algo me enganchó al Huawei P20 Pro, que analicé hace unas semanas.

El Huawei P20 Pro tiene tres cámaras principales, una Inteligencia Artificial que te ayuda a realizar una mejor captura y viene en un bonito color Twilight, que es el que yo he estado probando. Desde luego esos no son sus únicos puntos fuertes. Como muchos otros teléfonos tiene un procesador potente y una buena batería, aunque también tres puntos que pueden parecerte negativos: no tiene un puerto para audífonos, no se le puede expandir el almacenamiento y viene con la famosa ceja o lengüeta de la que muchos se han reído –o quejado.

Pero... claro, para mi, usuario de iPhone X, esos puntos negativos no me suenan tan mal porque como imaginas, están presentes en este teléfono de Apple que usado desde su lanzamiento a fines del año pasado. Entonces, ¿qué pasó?

Reproduciendo: Mira esto: Así es el Huawei P20 Pro color 'twilight'

Del iPhone X al Huawei P20 Pro

Existen varios elementos que podrían haber cooperado a que el Huawei P20 Pro me haga realmente pensar en abandonar la comodidad de mi sistema operativo iOS y del tamaño perfecto del iPhone X –o del iPhone 7 que utilicé antes de este como dispositivo principal. Los enlisto de forma sencilla:

El amor entra por los ojos (a veces): El P20 Pro es bonito y tiene un agarre cómodo. EMUI 8.0: Ámala u ódiala, pero la interfaz de Huawei tiene un gran parecido a iOS, aunque con las bondades de la configuración de los elementos de Android Oreo Cámara triple: La cámara de este teléfono es buena, pero sobre todo te asiste. Para los no expertos en fotografía la Inteligencia Artificial puede ser de gran ayuda. Es rápido: Su procesador Kirin 960 y sus 6GB de RAM son suficientes para disfrutar de una buena experiencia, ya sea jugando PUBG Mobile o simplemente ejecutando diferentes tareas en segundo plano. Tiene Modo PC: Aunque es algo que he usado más bien poco, puedes conectar el teléfono a un monitor y periféricos Bluetooth y, voilá, tienes una computadora. Batería: Tiene 4,000mAh, y no solo me permiten pasar el día con el dispositivo cargado, sino que puedes continuar usándolo sin cargarlo un segundo día -- depende un poco de qué tanto lo uses -- pero en mi casa funciona correctamente.

¿Significa todo esto que el iPhone X no es igual de bueno? En nuestro análisis podrás leer que el teléfono de Apple es una gran evolución para la empresa, y aunque la duración de su batería es inferior a la de este equipo de Huawei, en general, ambos son buenos teléfonos. Si ves esta galería que te dejamos a continuación, podrás decidir qué cámara hace mejores fotos para ti.

Mi experiencia: De Apple a Huawei

Desde luego hay muchas cosas que cambian, no solamente por el sistema operativo, sino también por cómo utilizas el teléfono cada día y cómo se comunica con tus otros accesorios, pero comencemos por la configuración de tus aplicaciones.

¿Qué tipo de usuario podría pasarse a Android con menos dificultades? Aquél que no tiene todo conectado a iCloud y para quien su vida no depende de iTunes o la suite ofimática de Apple, porque desde luego, su experiencia utilizando incluso Apple Music en Android no va a ser del todo satisfactoria.

En mi caso, no he sido nunca dependiente de los servicios de Apple, y siempre he abrazado los de Google, como por ejemplo Gmail, Drive o Fotos. Si tienes estos servicios, que funcionan también para Android, una buena transición está más que garantizada. Yo, acostumbrado a cambiar de teléfonos, tuve mi agenda y mis fotos sincronizadas en minutos. Eso sí, hay muchas cosas que echarás de menos si te quieres dejar un iPhone y pasarte a, por ejemplo, el Huawei P20 Pro.

Aquí algunas cosas que he echado de menos durante este mes en el que el Huawei P20 Pro ha sido mi dispositivo principal en vez del iPhone:

Si eres usuarios de Mac, echarás de menos copiar desde el iPhone y pegar directamente en tu computadora, entre otras facilidades.



¿Tienes un Apple Watch? Olvídate de desbloquear el Mac automáticamente o de seguirlo usando con un teléfono Android, tendría que ir al cajón, venderlo o regalarlo.

¿AirPods? Bueno, los he seguido utilizando, aunque ya no puedo decir "Oye, Siri" a ninguno de mis accesorios.

Algo que realmente he echado de menos ha sido la transferencia de archivos vía Airdrop mediante dispositivos Apple, porque al tomar las fotografías de mis reportes con el teléfono de Huawei, me veía obligado a enviarlas por correo electrónico, algo que me pareció anticuado, aunque necesario al utilizar un Mac.

Lo que no me gusta del Huawei P20 Pro

Por supuesto que no todo es perfecto. Una de las cosas que no me gusta, y que jamás utilizo, es el sensor de huellas dactilares. Considero que al estar ubicado en la parte de abajo del teléfono de forma muy aplanada, resulta bastante incómodo de acceder, y además evitar que podamos decir que un equipo "todo pantalla". He utilizado Face Unlock, aunque soy consciente de los peligros que conlleva al no ser el método más seguro de autenticación, ya que no tiene los mismos factores de precisión de escaneo del iPhone X y Face ID.

Si eres de los que ama tener los teléfonos sin funda o protector, más te vale que ni lo intentes: este teléfono es brillante, un imán de huellas y estoy seguro de que muy fácil de ser rayado. Yo lo uso con una funda transparente incluida en la caja de compra.

Y entonces: ¿Abandonar iPhone y pasarme al Huawei P20 Pro?

Durante este mes de uso por primera vez un teléfono Android me ha convencido de que hay vida más allá de iOS y Apple. Sí, Android 8.0 Oreo tiene muchas novedades que el sistema operativo de Cupertino no posee, pero cuando tienes un teléfono de Apple te acostumbras a su sencillez, a que las aplicaciones den muy pocos problemas y a que generalmente todo funcione correctamente.

En este mes utilizando Android a través del Huawei P20 Pro he tenido experiencias negativas utilizando apps como Instagram, que se cierran inesperadamente o que no puedes utilizar correctamente debido a la ceja del teléfono. Con el tiempo los desarrolladores han solucionado estos problemas, por lo cual puedo decir que tanto el sistema operativo como el teléfono han pasado con sobresaliente mis pruebas.

Si tienes un iPhone, no eres codependiente del ecosistema Apple y quieres probar Huawei, considero que el P20 Pro puede ser una buena opción. Desde luego, también te invito a leer el capítulo anterior de mi serie de opiniones de teléfonos que retan al celular de Apple: Galaxy S9 Plus vs. iPhone X.

Por su buen funcionamiento y por su buena cámara, el Huawei P20 Pro se convierte oficialmente en mi teléfono principal, aunque no puedo prometer fidelidad, al final de cuentas soy un cazador de nuevas tecnologías y sobre todo, un espíritu libre. Lo siento Apple, pero espero con ansias tu próximo teléfono.

Reproduciendo: Mira esto: Huawei P20 Pro: Análisis y prueba de cámara en profundidad