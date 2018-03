César Salza / CNET en Español

Los nuevos Huawei P20 Lite, P20 y P20 Pro tienen varias cosas en común y una de ellas es una lengüeta o "notch" en la pantalla principal donde podremos encontrar la bocina, la cámara frontal y un sensor de luz. Si bien ese 'notch' es ligeramente más pequeño que el del iPhone X, no deja de estar allí.

Pero si ese 'look' es algo que no te atrae o si sientes que va a interrumpirte mientras miras videos o fotografías, no te preocupes: los Huawei P20 incorporan una opción a través de los Ajustes del teléfono, que te dejará eliminarla casi como por arte de magia.

No hará falta que descargues aplicaciones extrañas que pueden ralentizar tu teléfono, pues Huawei ha incluido la posibilidad de que utilices el teléfono con o sin lengüeta. Cuando activas esta función, la lengüeta no desaparece en realidad, sino que simplemente aparecen unas barras negras a su lado, reduciendo ligeramente el tamaño de la pantalla. Con esto, podrás ver videos de la galería o de YouTube, por ejemplo sin que se vean interrumpidos, algo muy común y de lo que suelen quejarse los dueños de un iPhone X.

Los Huawei P20 Lite, P20 y P20 Pro tienen muchas diferencias entre sí, aunque su diseño es bastante similar. Ee los tres, el modelo Huawei P20 Pro es el más robusto, por su capacidad de procesamiento y por su nueva cámara triple, aunque el Huawei P20 Lite es el único que tiene una pantalla casi sin biseles y que traslada el sensor de huellas dactilar a la parte de atrás del equipo.

Desde luego, Huawei ha decidido asimilar más el diseño de su equipo al iPhone X que a los Galaxy S9 y S9 Plus, dos teléfonos con los que tendrá que competir directamente en el ecosistema Android.