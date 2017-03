Agrandar Imagen César Salza/CNET

¿Los Huawei P10 y P10 Plus son resistentes al agua? Esa ha sido nuestra gran duda, hasta ahora.

Durante la presentación del equipo en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC, por sus siglas en inglés), la compañía dejó leer una simple frase: "Water Resistant". De inmediato sonaron las alarmas, sobre todo porque no se ahondó demasiado en este tema, algo que nos llamó la atención a todos los periodistas presentes.

La diapositiva explicaba que el Huawei P10 y el P10 Plus tenían una "estructura resistente al agua" y que además contaba con "nano-coating", una tecnología usada con mucha frecuencia en la industria y que trata de una película polimétrica que no solo recubre el dispositivo, sino que también sus partes internas.

Álvaro Galán, responsable de producto de Huawei España, explicó a CNET en Español que la resistencia al agua de los teléfonos no implica inmersión. De hecho remarcó la diferencia entre "Water Resistant" y "Water Proof", sobre todo porque en términos técnicos la segunda implica que el dispositivo realmente es a prueba de agua.

¿Son los Huawei P10 y P10 Plus a prueba de agua? No. Los sitios Web del Huawei P10 y del Huawei P10 Plus en España y otras partes del mundo no indican que lo sean, aunque ambos advierten que las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Sin embargo Huawei explicó que el P10 Plus "tiene una estructura protectora que equivale a certificación IPX3", similar a lo que ofrecen teléfonos como por ejemplo el Google Pixel. Esto significa que el dispositivo está protegido contra agua que cae como spray en cualquier ángulo hasta de 60 grados de forma vertical. Esto con agua que cae a velocidad normal, no bajo presión.

Esto realmente no da mucha seguridad en el uso diario, ya que no ofrece la confianza que puedes recibir al usar celulares como el LG G6, Galaxy S7 Edge o iPhone 7 Plus, teléfonos que sí pueden ser sumergidos en agua.

Sin embargo, en teoría, el Huawei P10 Plus puede recibir salpicaduras y lluvia, siempre y cuando el agua no tenga mucha presión. Esto significa que si el celular se te cae en el retrete o similar, podrás estar en problemas. De cierta manera, lo que ofrece el Huawei P10 Plus es más que todo repelente al agua y no resistente.

Por otra parte, la principal diferencia que existe entre el IPX3 del P10 Plus y el IP53 de los Pixel es la no existencia de suficientes datos disponibles para especificar una calificación de protección contra la mugre, polvo u otras partículas similares en el celular de Huawei y por eso se usa la "X" en lugar del 5 de los Pixel.

Galán explicó que el teléfono P10 Plus no cuenta con una certificación IP como tal. Sin embargo, sí existen mecanismos de protección internos, y ahí es donde entra la tecnología nano-coating, a la que se hizo referencia en la presentación.

Esta tecnología realmente no es nueva, ya que había sido incluida en muchos otros celulares de otros fabricantes, al igual que en los propios Huawei P9, P8 y el Mate S, según podemos leer en este comunicado de prensa del año pasado, en el que la empresa P2i, explicaba que su desarrollo podía "proteger los teléfonos inteligentes de la exposición a líquidos, aumentando la fiabilidad y durabilidad" del entonces recién lanzado P9.

Así que no, no puedes sumergir el Huawei P10, ni ducharte con él, ni meterte en la piscina ni el mar. Un teléfono de esta temporada que sí tiene certificación IP68 es el LG G6 y se espera que celulares como el Galaxy S8 y el iPhone 8 también lo sean en los próximos meses.