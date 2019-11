El Huawei Nova 6 5G tendrá dos cámaras en la pantalla

Agrandar Imagen Evan Blass

El Huawei Nova 6 5G tendrá un diseño muy parecido al del actual Nova 5T, solo que la cámara frontal pasará a ser de doble lente.

El reconocido filtrador Evan Blass (@Evleaks en Twitter) publicó el martes 5 de noviembre una foto del que sería el Nova 6 5G, la variante con conectividad 5G de la fabricante asiática. Blass no menciona más detalles sobre esta nueva cámara, el precio o la fecha de disponibilidad del Nova 6.

El Huawei Nova 6 se anunciaría oficialmente este año, en diciembre según algunos rumores, pero la fecha tentativa de lanzamiento suena un tanto extraña, tomando en cuenta que Huawei recientemente lanzó el Nova 5T.

Blass habló del Nova 6 desde octubre, pero ha sido hasta ahora que publica esta imagen que, además, deja ver al celular en un color rojo bastante llamativo. La imagen del próximo celular tiene el nuevo logotipo de la submarca Nova en la espalda baja, además de que el resto de la imagen tiene un efecto de estas mismas letras.

Huawei no ha informado nada sobre un nuevo teléfono de la familia Nova, pero no será una sorpresa que la firma china lance un nuevo teléfono exclusivo para China. El más reciente lanzamiento para la gama alta de Huawei, el Mate 30, no cuenta con la versión oficial de Android y tampoco tiene acceso a servicios y apps de Google, así que el Nova 6 podría venderse solo en Asia.