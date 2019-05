Huawei podría dejar de usar tarjetas microSD en sus dispositivos: reporte

Zhang Peng/LightRocket via Getty Images

La SD Association, la entidad que agrupa a las compañías que tienen permiso para usar tarjetas de memoria SD y fabricarlas, podría haber excluido a Huawei de su lista, según el blog coreano Sumahoinfo.

De acuerdo con el reporte, Huawei ha desaparecido del listado de miembros de la SD Association y CNET en Español comprobó que, efectivamente, la compañía ya no aparece en dicho listado. Según el medio fuente, la compañía sí estaba presente en la lista el mes de de abril.

Esto podría significar que los celulares fabricados por Huawei a partir de ahora no podrán utilizar tarjetas microSD, ya que que si una marca no pertenece a esta asociación, no tendrá permiso para utilizar este tipo de tarjetas en sus dispositivos.

La SD Association tiene su sede en San Ramón (California), motivo por el que podría verse obligada a cumplir con la orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump, que impide que cualquier propiedad intelectual diseñada en Estados Unidos pueda hacer negocios con algunas empresas chinas incluida Huawei, sin autorización previa del gobierno.

Por el momento no hay notificación oficial por parte de la SD Association. CNET en Español envió a SD Association y a Huawei una solicitud de comentarios y actualizaremos este artículo al tener respuesta.

