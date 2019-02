La Huawei MateBook X Pro (2019) se parece aún más a una MacBook

Huawei ha dado a conocer dos nuevas computadoras durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles. La primera de ellas es la MateBook X Pro (2019), que mantiene el mismo nombre de la laptop presentada el año pasado, y que se hizo famosa por incluir la cámara frontal dentro de un botón en el teclado.

Muy a pesar de que la cámara oculta dentro del teclado da la sensación de más privacidad, ya el año pasado en nuestro análisis consideramos que su ángulo no es ideal para videoconferencias profesionales, aunque sí para hablar con amigos y familiares.

La inclusión de la cámara en el teclado además es positiva porque ayuda a que la pantalla tenga menos biseles. De hecho, la empresa dice que ocupa 91 por ciento de la misma, y que podrás ver películas en formato 3:2, que también es ideal para trabajar y ver más en un documento de texto Word, por ejemplo.

La Huawei MateBook X Pro (2019) se mantiene idéntica a la del año pasado, mejora sus especificaciones internas -- al incluir un procesador Intel Core i7 de última generación, mejores gráficos y mejor RAM --, así como un nuevo puerto Thunderbolt 3, aunque incluye algunas mejoras de software y en la pantalla táctil que también están disponibles en la Huawei MateBook 14.

Huawei dio a conocer también que las nuevas MateBook X Pro y MateBook 14 tendrán una nueva versión de su sistema para compartir archivos Huawei Share 3.0. Habrán varias acciones que podrán realizarse:

Algo importante que debes saber es que aunque estas opciones suenen genial, sólo podrás ejecutarlas si tienes un teléfono Huawei con el software necesario, y no con ningún otro dispositivo Android, algo similar a lo que sucede en el ecosistema de Apple.

La empresa también agregó una nueva función en ambas computadoras, que permite que al deslizar tres dedos desde la parte superior puedas hacer una captura de pantalla.

Huawei dijo que las dos computadoras llegarán al mercado en mayo, pero no ha dado a conocer aún el precio de ninguna de ellas.

