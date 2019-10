El Huawei Mate X ya casi está aquí, y Zuckerberg habla sobre libertad de expresión

Juan Garzon / CNET

Esta semana conocimos los nuevos celulares de Google, el Pixel 4 y Pixel 4 XL así como otros productos y servicios más lanzados por el gigante de las búsquedas en su evento otoñal. Pero no todo fue Google esta semana, pues también tuvimos noticias de Huawei y el posible lanzamiento de su celular plegable, el Huawei Mate X.

Reproduciendo: Mira esto: El Huawei Mate X llegaría pronto y Zuckerberg habla sobre...

Los Pixel 4 y Pixel 4 XL están en nuestras manos y nuestro colega Juan Garzón ya los ha estado probado. En sus primeras impresiones Juan nos dijo que si bien son celulares muy completos, un detalle que le rompió el corazón es el hecho de que han perdido el almacenamiento ilimitado en calidad original de las imágenes y videos en Google Fotos. A eso debemos sumar que no tienen cámara gran angular, y aunque el diseño no es el más elegante que hemos visto este año, cuando los tienes en las manos no se sientan nada mal.

Puedes conocer más de los Pixel 4 y Pixel 4 XL en nuestra reseña y en nuestra galería comparativa de cámaras en donde los enfrentamos con los iPhone 11 Pro.

Y ahora tenemos que contarte todo lo que sabemos sobre Huawei, porque a pesar de los problemas con Estados Unidos, la empresa logró aumentar sus ganancias y, según varios reportes, podría estar pensando en lanzar HarmonyOS a la par de Android en sus celulares. Esa estrategia, dicen los rumores, es para que los usuarios puedan probar ambos sistemas operativos e ir conociendo el funcionamiento de HarmonyOS, la plataforma que la empresa se vería forzada a usar si Google le impide el acceso a Android o a sus aplicaciones oficiales.

Como si esto fuese poco, otro rumor esta semana asegura que Huawei podría lanzar el Huawei Mate X este mismo mes de octubre, aunque la empresa solo lograría colocar en el mercado chino unas 300,000 unidades, una cifra baja comparada con los Galaxy Fold que Samsung colocó en Corea del Sur, y que se estiman en unos 700,000. Además, esta semana también se filtró un unboxing del celular plegable de la empresa china.

También esta semana tuvimos noticias de Facebook, pues Mark Zuckerberg dio una conferencia en la Universidad de Georgetown, en donde habló de la importancia de la libertad de expresión en las redes sociales. Sus palabras llegan después de que la senadora y candidata a la presidencia por el partido demócrata, Elizabeth Warren, dijera que tras cambiar su política de anuncios para permitir que los políticos puedan publicar anuncios que incluyan mentiras, Facebook se convirtió en una "máquina de desinformación con fines de lucro".

Por cierto te invitamos a echarle un vistazo a los nuevos Beats Solo Pro, que ya estamos probando, y en CNET Pop te contamos lo que pensamos de El Camino, la película de Breaking Bad en Netflix.