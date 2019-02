El Mate X: La apuesta de Huawei para verse como un innovador y no un espía

Luego de que Richard Yu, presidente ejecutivo de la división para consumidor de Huawei, presentara el domingo el Mate X, el nuevo teléfono plegable de la compañía, la audiencia hizo un sonido de ilusión y de desencanto.

Cuando anunció el precio —un sorprendente 2,300 euros (US$2,600)— la audiencia respiró con dificultad.

El precio de lista convierte en una ganga los US$1,980 que cuesta el Galaxy Fold de Samsung, dado a conocer el miércoles.

Huawei le ha dado, sin duda, algo de qué hablar a los asistentes al MWC en Barcelona —y por primera vez, es una controversia que probablemente gozarán.

El Mate X sale a la luz mientras Huawei enfrenta un escrutinio intenso sobre la seguridad de sus equipos y su vínculo con el gobierno chino. Meng Wanzhou, directora financiera de la compañía e hija del fundador, está bajo arresto en Canadá en espera de una posible extradición con cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con supuestas sanciones por violaciones en Irán. El problema se ha amplificado con la creciente tensión entre China y Estados Unidos en torno a las negociaciones comerciales y las tarifas propuestas.

Con todos esos problemas, ¿qué importa un poco de debate sobre el precio de la innovación?

La presencia de Huawei en el MWC es más importante que sólo la presentación de un teléfono. La industria ve el debut de los teléfonos plegables como un momento decisivo en la historia, similar al lanzamiento del iPhone original, y Huawei quiere estar a la vanguardia. Es una oportunidad para reescribir la narrativa que, con razón o sin ella, se ha impuesto al gigante de las telecomunicaciones chino.

"Queremos mostrarle al mundo que el 5G puede mejorar el planeta", dijo Yu a un grupo de reporteros en el MWC. "Somos los líderes en esto".

El fundador y presidente de Huawei, Ren Zhangfei, negó hace unos días cualquier actividad de espionaje en una entrevista con el programa de televisión CBS This Morning, y dijo que el arresto de su hija tiene una motivación política. (CNET en Español y CBS This Morning forman parte del mismo consorcio.)

Yu negó que las acusaciones tuviesen un impacto negativo en su división de consumo alrededor del mundo.

"Los consumidores confían en nosotros", dijo.

A diferencia del Galaxy Fold, el cual cuenta con una pantalla que se dobla a manera de libro, el Mate X se despliega hacia afuera con una pantalla larga y continua. Al doblarse, el frente forma una pantalla de 6.6 pulgadas, mientras que la parte trasera es una pantalla de 6.38 pulgadas. Ambos lados se suman para formar un panel de 8 pulgadas.

Tuve la oportunidad de probar el dispositivo y descubrí que estaba sorprendentemente pulido, teniendo en cuenta lo protectores que son con el teléfono. Ambos lados son un poco rígidos cuando lo doblas y lo despliegas, y se traba un poco con el pestillo en su lugar. Presionas un botón en la columna vertebral para liberar el otro lado, lo que permite desplegarlo.

Yu dijo que el teléfono estaba calibrado para 100,000 pliegues. Dijo que eso sería más que suficiente para un consumidor promedio. Yo respondí que si uno gastaba US$2,600 en esta cosa, estaría doblándolo y desplegándolo todo el día.

La columna vertebral actúa como un agarre ergonómico para el dispositivo cuando se despliega. Una pantalla de ese tamaño puede volverse difícil de manejar, y sostenerla con una mano mientras la grababa con mi teléfono en la otra mano era posible gracias a ese agarre. Solo no intentes doblarlo con una mano —casi lo suelto cuando lo intenté.

"Hicieron algunas elecciones de diseño interesantes que no sólo hacen que el Mate X se vea diferente, sino que, en muchos sentidos, sea mejor que Samsung", dijo Carolina Milanesi, analista de Creative Strategies.

Desde que Samsung lanzó el Galaxy Fold el miércoles, los dispositivos plegables se han convertido en un tema candente en MWC Barcelona, la feria de telefonía más grande del mundo. Incluso TCL, una empresa china conocida por sus televisores, mostró su Dragon Hinge, el cual permite una familia de dispositivos plegables.

La superioridad de Huawei en la conferencia de prensa fue clara desde el principio.

Yu presumió su conexión 5G, que el Galaxy Fold no tiene. La compañía dijo que su módem Balong 5000 es capaz de alcanzar velocidades teóricas dos veces mayores a las que alcanza el módem 5G de Qualcomm, el X50.

Qualcomm declinó hacer comentarios al respecto.

Asimismo, Yu atacó la ceja derecha en la pantalla interior del Galaxy Fold, haciendo notar que el Mate X ofrece una pantalla completa ininterrumpida. El Mate X incluye sus cámaras en el riel derecho más grueso. La pantalla de 8 pulgadas del Mate X también supera a la de 7.3 pulgadas del Galaxy Fold.

El ejecutivo también sugirió que Samsung adelantó el lanzamiento de su teléfono plegable debido al Mate X de Huawei. Sin embargo, el Mate X no estará a la venta sino hasta mediados de año, mientras que el Galaxy Fold sale el 26 de abril.

Samsung no estaba disponible para responder al comentario de Yu.

El Mate X no se venderá en Estados Unidos debido a la controversia en curso. Yu dijo que las operadoras quieren trabajar con Huawei, pero no pueden debido a los obstáculos políticos.

En otras partes del mundo, Huawei todavía tendrá que convencer a los consumidores de que US$2,600 no es demasiado dinero por un teléfono.

Yu reconoció que el precio era alto y dijo que tomaría por lo menos dos años antes de que el costo bajara al nivel de uno de sus teléfonos más tradicionales. Pero enfatizó que el nivel de innovación que tiene el Mate X justifica el precio, ya que la compañía busca consolidar su reputación como pionera.

"Huawei tiene que cambiar la conversación", dijo Maribel López, analista de Lopez Research. "¿Pueden convencer a las personas de que son innovadores? Claro, pero en realidad no cambia la dinámica general del mercado para ellos".

CNET y CNET en Español están en Barcelona para traerles todos los detalles del Mobile World Congress en esa ciudad.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.