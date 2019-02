El Huawei Mate X, rival del Galaxy Fold, se filtra con un diseño más sexy

Huawei se prepara para anunciar su teléfono plegable en el MWC 2019 y es tanta la anticipación que se ha filtrado el diseño de este celular.

Conocido informalmente como Huawei Mate X, el teléfono rival del Galaxy Fold ha sido visto en un anuncio publicitario en Barcelona, revelando su diseño, flexibilidad y el grosor de sus biseles que, a decir verdad, lucen muy diferente a la idea del teléfono plegable de Samsung.

El Huawei Mate X, nombre que acompaña el anuncio, se ve con un cuerpo cuadrado cuando se tienen las dos pantallas extendidas. Aunque su flexibilidad es parecida a la del Fold de la surcoreana, el Mate X luce con biseles mucho más delgados. El Galaxy Fold fue criticado por entusiastas por tener una pantalla de poco más de 4 pulgadas al estar cerrado, pero con un cuerpo de grandes biseles.

El anuncio menciona que se trata de un teléfono compatible con redes 5G y Huawei lo acompaña con el texto de que se trata del celular más rápido del mundo. Asimismo, se alcanza a ver que el lector de huellas estará en uno de sus costados, a diferencia del Galaxy Fold que lo tiene integrado en la pantalla.

El anuncio de Huawei no revela más detalles como el precio o los países en donde se venderá el increíble Mate X, pero lo más probable es que sea un teléfono dedicado para China y probablemente otras partes de Asia.

