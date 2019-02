El Mate X es caro, pero Huawei busca un futuro más asequible para teléfonos plegables

Cuando Huawei anunció que el teléfono plegable Mate X se vendería por 2,299 euros —alrededor de US$2,600— la audiencia en el evento de lanzamiento del teléfono en el MWC hizo un sonido de asombro y desencanto. Pero podría no ser así para siempre.

"No es sólo un teléfono", dijo Clement Wong, director de mercadotecnia de producto en Huawei. "Habrá muchos diferentes teléfonos", agregó, insinuando que podrían salir con distintos precios.

Los teléfonos plegables son impactantes y no sólo debido a que presentan un diseño completamente nuevo. Con precios que duplican —o incluso más que eso— el costo de los diseños de los teléfonos insignia 4G actuales de US$1,000, estos modelos plegables están disparando los precios de los celulares a un nivel estratosférico. Desde 2016, el teléfono Note más caro de Samsung cuesta US$850, mientras que el iPhone más caro de Apple se incrementó de US$769 en 2016 a US$1,099 en 2018, un aumento del 43 por ciento.

La posibilidad de que los teléfonos plegables de Huawei fueran más baratos era un nuevo detalle de Mate X que se filtró a partir de una sesión para un pequeño grupo de periodistas después de la conferencia de prensa de Huawei. Otra idea fue por qué el teléfono era tan caro en primer lugar, superando incluso el precio del nuevo Galaxy Fold de Samsung, que se venderá por US$1,980. Si bien el diseño plegable y las especificaciones de gama alta inflan el precio, la clave podría estar en la forma del teléfono plegable.

"Honestamente", continuó Wong refiriéndose al Galaxy Fold en términos velados, "no es en realidad plegable". Huawei no quería vender un teléfono plegable con un gran espacio en los lados cuando se cierra. El Galaxy Fold tiene un bucle notable, en apariencia lo suficientemente grande como para insertar un lápiz, mientras que el Mate X es mucho más plano.

La bisagra, dijo Wong, fue un importante esfuerzo de investigación y desarrollo que tardó tres años en diseñarse. "Esa es la parte muy importante para desarrollar el teléfono", dijo.

Asimismo, Wong confirmó que el Mate X cierra con un pestillo y no contará con carga inalámbrica. En cuanto a sus tres cámaras, las cuales fungen como cámara de selfie también, Wong confirmó que cuentan con las mismas lentes, gran angular, estandar y telefoto, que Mate 20 Pro de la empresa.

"Este sistema de cámaras es tan bueno como en producto insignia de la línea Mate", dijo. "Quizá no exactamente igual, pero el desempeño es igual de bueno".

