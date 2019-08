Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro: Características, diseño, cámaras y más rumores

Weibo/ IT Home / Ilustración CNET en Español

El Galaxy Note 10 se estrena con bombos y platillos pero todavía nos queda esperar por los Huawei Mate 30 y Huawei Mate 30 Pro. Estos dos celulares relevarán a los Huawei Mate 20 y mejorarán muchas de las características presentadas en los P30 y P30 Pro, pero presta mucha atención, porque las filtraciones en su diseño, de momento y a unos tres meses de su supuesto lanzamiento, son un poco contradictorias.

Fuentes de CNET en Español confirmaron que el Huawei Mate 30 llegaría en otoño de 2019. Entre otros detalles nos dijeron que el teléfono estrenaría procesador y que incluiría algunas mejoras, entre ellas la carga de la batería y novedades en la Inteligencia Artificial del celular y posiblemente de sus cámaras.

Otra fuente de nuestro sitio Web nos compartió una imagen de una funda del celular, en la que claramente se ve que las cámaras ya no estarían dentro de un recuadro, sino más bien en un rectángulo, lo que ha abierto paso a los rumores sobre cuántas cámaras tendrá el celular, porque esta apertura es mucho más grande, como se ve en la imagen. Por un momento pensamos que ya sabíamos cómo sería la parte trasera del celular, pero resulta que más informes indican que sería redonda, y algunas imágenes la muestran totalmente rectangular.Moto G7.

A continuación, hacemos un recuento de las características filtradas hasta ahora del Huawei Mate 30, videos concepto del teléfono de Huawei y lo que nosotros esperamos del dispositivo.

Características esperadas Huawei Mate 30 y Huawei Mate 30 Pro

Sitios como GadgetsNow recopilan ya algunas de las características de los Huawei Mate 30 y Huawei mate 30 Pro, y aunque no están confirmadas, muchos de los rumores ya las dan por seguras y varias fuentes han coincidido en muchos de ellos.

Los diferentes rumores coinciden en que el Huawei Mate 30 tendrá una pantalla más pequeña de 6.5 pulgadas, mientras que el Huawei Mate 30 Pro la tendrá de 6.71 pulgadas. Eso sí, la resolución de ambas será diferente.

Características Huawei Mate 30 y Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Huawei Mate 30 Pro Pantalla 6.5 pulgadas 6.71 pulgadas Resolución 1,080x2,340 pixeles 1,440x3,120 pixeles Sistema operativo Android 9 Pie Android 9 Pie Procesador Kirin 985 Kirin 985 Almacenamiento 128GB con más opciones según país 128GB con más opciones según país Expansión de almacenamiento NM Card NM Card RAM 6GB 6GB/8GB Cámara trasera 24+16+8+5 megapixeles 40+40+8+TOF megapixeles Cámara frontal 24 megapixeles 32 megapixeles Batería 4,300mAh 4,200mAh Carga rápida Sí Sí Sensor de huellas Sí, en la pantalla Sí, en la pantalla

Diseño de los Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro

Los nuevos celulares de Huawei tendrán posiblemente un diseño muy similar. Esta es una tendencia que ya hemos visto en los modelos anteriores, aunque siempre hay un detalle que varía de uno a otro. El año pasado con los Mate 20 y Mate 20 Pro, no solo se diferenciaban en las cámaras, sino que también en la parte frontal el diseño era ligeramente diferente, con el modelo más caro ligeramente más grande.

Este año sucedería lo mismo, no solo porque el tamaño será diferente, sino también porque el Mate 30 Pro tendría curvas más pronunciadas que el teléfono más pequeño.

Eso sí, ambos tendrían en común la cámara frontal como un orificio en un lateral del dispositivo, y algunos rumores indican que la del Huawei Mate 30 Pro sería doble, algo parecido a la del Galaxy S10 Plus.

Este video concepto de Huawei Mate 30 Pro del sitio Phone Industry lo acerca bastante a los rumores más populares sobre el diseño del teléfono.

Las últimas filtraciones, sin embargo, mantienen la cámara trasera redonda como la del Moto G7, y varios sitios de Internet consideran que estas imágenes filtradas por fabricantes de fundas, que técnicamente tienen información sobre el dispositivo, no parecen tener eco en la realidad. Aunque parece haber consenso de que las cámaras ahora serían redondas y no rectangulares. Esta es una de las primeras ocasiones en que las filtraciones no nos llevan en una sola dirección, por lo cual será bastante interesante seguir la posta hasta el lanzamiento en otoño.

Procesador: ¿Kirin 985 o 990?

Algunos rumores dan por hecho que Huawei lanzará un procesador llamado Kirin 985, aunque previamente el Huawei Mate 20 estrenó el Kirin 980, y no existió un Kirin 975. Entonces, ¿por qué la confusión? Algunos sitios Web especializados en chips aseguran que la empresa lanzará los Mate 30 y Mate 30 Pro en otoño con procesador Kirin 985, y que en Navidad llegaría el Huawei Mate 30 Pro 5G, con el procesador Kirin 990, que sería muy similar, aunque con conectividad a las nuevas redes de comunicación.

Cámara Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro

Si algo es importante en esta serie de celulares son las cámaras. Se espera que los Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro tengan cuatro cámaras, aunque ambas serán diferentes entre sí, como ya sucedió con sus predecesores.

El filtrador Ice Universe dio a conocer que las cámaras del Huawei Mate 30 Pro serían de 40+40+8 megapixeles y que tendría un sensor ToF o Tiempo de Vuelo. Uno de los mayores cambios con respecto al Huawei P30 Pro sería la cámara gran angular que pasa de 20 a 40 megapixeles, mientras que el sensor de 8 megapixeles sería el telefoto.

Debido a que el P30 Pro logró un zoom óptico de 5x y uno digital de 50X, se espera que el Mate 30 Pro tenga exactamente las mismas características. El Huawei Mate 30 por su parte tendría cámaras de 24+16+8+ 5 megapixeles, y no obtendría el sensor TOF para mejor definición de la profundidad en las fotografías.

Por cierto, rumores aseguran que Huawei registró una nueva tecnología de grabación para celulares, que podría agregar novedades al formato de video de la cámara frontal de ambos teléfonos. El nombre de estas sería Cine-Lens y Camera Matrix.

Las cámaras frontales se rumoran serán de 24 y 32 megapixeles respectivamente. De momento no se ha filtrado ninguna función especial para las cámaras, aunque desde luego esperamos alguna novedad por parte de Huawei.

Especificaciones esperadas

Como ya es costumbre, el Huawei Mate 30 Pro sería resistente al agua, y además se espera que tenga carga súper rápida de 55 vatios, superior a los 40 vatios del Mate 20 Pro. Los rumores dan por sentado que tendrá carga inalámbrica, sensor de huellas en pantalla y batería de 4,200mAh.

Se espera que el Mate 30 Pro tenga versión de 128GB, 256GB y hasta 512GB, aunque esto variaría dependiendo del mercado. A esto debemos sumar su memoria RAM, que los reportes varían entre 6GBy 8GB. Por cierto, algunos reportes aseguran que el Mate 30 Pro tendría una pantalla con tasa de actualización de 90Hz, algo que le haría ideal para los amantes de los videojuegos.

El Huawei Mate 30 podría no obtener algunas características como una carga tan rápida, tantas versiones de almacenamiento y una memoria RAM inferior. Algo que se sabe es que mantendría el mismo número de cámaras traseras, sensor de huellas en pantalla y posiblemente puerto para audífonos. Ambos celulares podrían ampliar la memoria mediante la NM Card de Huawei.

Precio y disponibilidad

Sacando cuentas de los lanzamientos de Huawei, y si los problemas con Estados Unidos no le hicieron retrasar sus planes, los Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro tendrían una fecha de lanzamiento en octubre de 2019.

El Huawei Mate 8 se lanzó en noviembre de 2015; el Mate 9, en noviembre de 2016; el Mate 10, en octubre de 2017 y el Mate 20, en octubre de 2018. Estos lanzamientos suelen ocurren en Europa.

En cuanto al precio del Huawei Mate 30 y sobre todo del Huawei Mate 30 Pro se espera que mantengan precios. El Mate 20 se lanzó a un precio de 799 euros mientras que el Mate 20 Pro costaba en su lanzamiento 899 euros. Para que tengas una idea, el Huawei Mate 10 Pro costó en su inicio 799 euros, y el Mate 10, unos 699 euros.

¿Subirá otros 100 euros este año Huawei al precio de este dispositivo? No lo sabemos, pero el precio base podría ser en tal caso de 899 euros (US$1,000) y 999 euros (US$1,100), respectivamente.

