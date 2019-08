Huawei Mate 30 y Huawei Mate 30 Pro: Las novedades que más esperamos ver

SlashLeaks

Huawei se recupera de sus problemas con Estados Unidos y los planes de lanzamiento de los Huawei Mate 30 y Huawei Mate 30 Pro parecen estar viento en popa. Los rumores sobre estos dos celulares no se detienen y entre filtraciones creíbles y algunas que no lo son tanto, nosotros te contamos las cinco novedades que más deseamos que lleguen a estos dispositivos, para que puedan competir codo a codo con los Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus.

Una interfaz mejorada

EMUI es la interfaz de Huawei, y aunque es seguro que a muchos usuarios les encanta, en mis conversaciones sobre este tema la gente siempre me dice 'no me gusta la interfaz'. Así que en la posición número cinco vamos a sugerirle a Huawei que la mejore y la haga un poco más sencilla. No, no tiene que ser Android Puro como la de los teléfonos Pixel o Motorola, pero tal vez algo menos intrusivo y más sencillo de utilizar para todo el mundo.

Algunos rumores ya sugieren que Huawei quería implementar Hongmeng o ArkOS en la familia Mate 30, pero no creemos que esto vaya a suceder, porque de momento la relación con Google continúa en buenos términos.

Expansión de almacenamiento

En la cuarta posición tenemos el almacenamiento externo. En los últimos años, Huawei ha estado incorporando la tecnología Nano Memory Card para expandir el almacenamiento de sus teléfonos, y esto la verdad no es una opción que nos encanta.

Si Huawei realmente quiere ofrecernos una opción para aumentar la memoria de celular, podría hacerlo con la tradicional microSD. De lo contrario, sería mejor que simplemente nos ofreciera más opciones cuando compramos el celular o por ejemplo espacio gratis en su propia nube, algo que podría ser una buena idea para la compañía porque nos forzaría a utilizar más sus servicios.

Más batería y carga súper rápida

En la tercera posición tenemos un clamor del que seguramente tú también harás eco. Y es que queremos celulares con más batería o por lo menos que carguen más rápido.

El Huawei Mate 20 Pro incorpora una carga rápida mediante cable de 40 vatios y una inalámbrica de 15 vatios. Nos gustaría que el Huawei Mate 30 Pro fuese más lejos y que mejorara ambos aspectos para que de una vez por todas cargar el celular de manera inalámbrica sea algo que queramos hacer.

Los rumores dicen que el Mate 30 Pro podría tener hasta 55 vatios de potencia en la carga con cable, aunque aún no sabemos cómo será la carga inalámbrica.

No más cejas

En la posición número dos de este Top 5 tenemos el diseño frontal del celular. Y es que los Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro tenían un pequeño ojo pegado al resto del bisel del celular, y aunque en cada caso era diferente, lo cierto es que en los celulares de finales de 2019 necesitamos un diseño mucho más limpio.

El Galaxy S10 Plus por ejemplo, tenía dos pequeños orificios para la cámara debajo de la pantalla. No estamos seguro si el Mate 30 Pro tendrá dos camaritas para hacer selfies, pero sí esperamos que Huawei pueda colocar un pequeño ojo en algún sitio de la pantalla, para despojarnos de una vez por toda de las feas cejas del pasado, que finalmente están pasando de moda.

Cámaras de cine

Y en la posición número uno tenemos —nada más y nada menos— que las cámaras. Al igual que los Huawei P30, se espera que los nuevos celulares tengan cuatro cámaras traseras, lo que significa una evolución con respecto a la familia Mate 20. Sin embargo, ¿para qué más sensores?

Es prácticamente seguro que Huawei incluirá un sensor de Tiempo de Vuelo para ayudar con la precisión en la profundidad de los objetos, pero dos nuevas patentes nos han indicado que la empresa china está lista para dar un paso más y agregar tecnología para que los videos sean más profesionales.

Siendo honestos, las opciones para la grabación de video en los celulares de Huawei no son las mejores. El LG G8 ThinQ por ejemplo ha incorporado video con fondo borroso, que aunque no es el mejor del mercado, es una opción novedosa. De hecho, LG ha estado trabajando mucho en opciones para la creación de video con efectos, y este año todo parece indicar que Huawei pretende quitarle ese puesto, mejorando no solo la fotografía en general, sino que revolucionando también la filmación de videos con tu celular.