El Huawei Mate 30 llega con Android limitado y los iPhone 11 salen a la venta

Érika García / CNET

Esta semana, el lanzamiento de los nuevos teléfonos de Huawei ha sido una de las noticias más importantes, aunque la venta de los nuevos iPhone 11 y iPhone 11 Pro, sin duda, también ha resonado bastante. Nosotros, en tanto, hemos intentando resolver una interrogantes: ¿los Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro tendrán apps de Google?

Reproduciendo: Mira esto: Los Huawei Mate 30 llegan con Android pero...

Huawei lanzó, con bombo y platillo, sus nuevos celulares Huawei Mate 30 y Huawei Mate 30 Pro. El primero tiene tres cámaras, el segundo cuatro y ambos cuentan con carga rápida de 40 vatios además de un detalle importante: el sistema operativo es Android 10, con interfaz EMUI 10.

Sin embargo, algo que debes saber si planeas comprar alguno de estos celulares es que no son Android regular, sino que es la versión de código abierto, ya que Huawei no puede asociarse con Google para desarrollar el sistema operativo tras al veto del gobierno de Estados Unidos al fabricante chino. Esto significa que la compañía no podrá obtener actualizaciones más rápidas y que, de hecho, tendrá que esperar al ritmo que se actualice el código abierto, el cual suele ser posterior que el de los socios de Google.

Huawei lanzó también los Huawei Watch GT 2, los Freebuds 3 y el Mate 30 Porsche Design.

Por otro lado, iOS 13 ya está aquí. La actualización del sistema operativo para celulares de Apple llega a tiempo con los nuevos iPhone 11 y iPhone 11 Pro y Pro max, que ya están en las tiendas. El nuevo software agrega modo noche, nuevas herramientas de edición de fotos y videos y otras novedades que puedes leer aquí.

James Martin/CNET

Entre las noticias destacadas en el mundo tecnológico tenemos que pasar a Facebook. La empresa celebró otro evento de hardware, en el que lanzó una nueva edición de su pantalla Portal, que llega con precios más accesibles y que ahora integra WhatsApp para permitir que cualquier pueda llamar a este aparato incluso si se encuentra en un celular.

Por cierto, en CNET en Español estamos celebrando el mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos con un especial en el que entrevistamos a los latinos que están trabajando en el proyecto Mars 2020.

Y la recomendación de CNET Pop de esta semana es la película Ad Astra, que ya se encuentra en los cines, y que nos presenta a Brad Pitt entre el afán de explorar el espacio exterior y el anhelo de volver a casa.