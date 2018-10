Huawei Mate 20 vs. Huawei Mate 20 Pro: ¿Qué los diferencia?

Josh Miller/CNET

Los Huawei Mate 20 y Huawei Mate 20 Pro ya están aquí. Los dos teléfonos son muy parecidos entre sí, aunque una de las grandes diferencias es el bisel superior y un detalle que no se escapará a tu ojo cuando los tengas en frente: el Pro no tiene sensor de huellas físico.

Comenzando por este punto, encontramos algunos detalles interesantes: El Mate 20 Pro tiene una ceja más grande, el motivo es que incluye más tecnología en ella, como un sensor 3D, capaz de identificarte mejor y permitir que hagas escaneo de objetos para utilizarlos posteriormente como emojis 3D.

A esto le sigue el inexistente sensor de huellas, y el motivo es simple: el Huawei Mate 20 Pro tiene un sensor de huellas en la pantalla, por lo cual debemos olvidarnos del sensor físico para siempre en este modelo. Algo que te parecerá extraño como a nosotros, es que no podemos llamar al modelo Pro "hermano mayor" como con los Galaxy S9 y S9 Plus, por ejemplo, porque no es más grande.

El Huawei Mate 20 Pro tiene una pantalla de 6.3 pulgadas e incluso a la vista tiene un poco más de biseles que el Huawei Mate 20, que tiene 6.5 pulgadas, y tiene una parte frontal con mucha más pantalla.

Ambos teléfonos tienen el mismo procesador, Kirin 980, y vienen en diferentes versiones de RAM y almacenamiento. La batería es un punto que te interesará conocer: el Mate 20 tiene 4,000mAh con carga rápida, que permite que tengas 50 por ciento de la batería en 30 minutos, mientras que el Mate 20 Pro tiene 4,200mAh y carga rápida de 70 por ciento de la energía en 30 minutos.

El Huawei Mate 20 Pro tiene un as más bajo la manga: tiene carga inversa, por lo cual puede cargar otros teléfonos y dispositivos con tecnología Qi.

Cámaras: el Huawei Mate 20 Pro tiene la mejor

Cuando se refiere a cámaras, el Huawei Mate 20 Pro lleva la delantera, con una triple cámara más potente, aunque ambos teléfonos tienen las mismas funciones, incluyen IA y lente gran angular. En el caso del Mate 20 encontramos una cámara principal de 12 megapixeles, un gran angular de 16 megapixeles y un telefoto de 8 megapixeles; por su parte el Pro tiene 40 megapixeles, 20 megapixeles para la gran angular y 8 megapixeles en el telefoto.

A continuación una tabla con todos los detalles que debes conocer.