Huawei vuelve a estar en el ojo público, esta vez por una campaña publicitaria con la que incentivó a los usuarios a que dejaran reseñas en el sitio de Best Buy a cambio de la oportunidad de ganar un Huawei Mate 10 Pro, el atribulado teléfono que llega este mes a EE.UU.

Según 9to5Google, sitio que descubrió la campaña, en enero Huawei comenzó una campaña en redes sociales para invitar a que los interesados dejaran reseñas en Best Buy — una acción que va en contra de las políticas de la minorista de electrónica. La supuesta campaña ya fue eliminada de las páginas de Huawei, pero 9to5Google tiene capturas de la iniciativa.

La tarea para los interesados era sencilla (según se lee en las capturas): tenían que ir a la página del producto en Best Buy, dejar una reseña de por qué desean el celular y en días siguientes Huawei anunciaría a los ganadores — y lo hizo. La campaña notificó a nueve personas participantes que habían ganado un Mate 10 Pro.

El sitio de Best Buy tiene más de 100 reseñas de este teléfono, con la mayoría muy positivas de personas que decían cambiar el iPhone X por el Mate 10 Pro, que es uno de los mejores celulares del año, que es una oferta que no se puede rechazar — y todo a pesar de ser un celular aún no liberado y que saldrá en EE.UU. el 18 de febrero (aunque ya se puede reservar por US$799).

Huawei estaría haciendo esto para obtener calificaciones positivas y alentar con las buenas reseñas a que la gente compre el teléfono. Sin embargo, la práctica de Huawei va en contra de las políticas de Best Buy.

"Nos reservamos el derecho de no publicar una reseña si contiene alguno de estos tipos de contenido o quebranta nuestros lineamientos", se lee en el sitio y lista a tipos de contenido como "obscenidades, lenguaje discriminatorio, publicidad, contenido de spam y referencias a otras ofertas o productos".

Huawei y Best Buy no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNET en Español.

Huawei es conocida por sus dudosas prácticas de publicidad. Para el lanzamiento del P9 en 2016, Huawei creó una campaña de publicidad en Google Plus promoviendo supuestas imágenes tomadas con el celular pero después se descubrió que eran imágenes tomadas con una cámara profesional.