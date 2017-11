Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

En un celular, yo busco por sobre todas las cosas, una muy buena cámara.

El diseño llama mi atención; obviamente quiero una batería que me dure todo el día o buena parte, y también quiero una pantalla sin biseles para tener un gran campo de visión en un cuerpo relativamente pequeño. Pero si la cámara no es buena, la verdad es que el celular pierde todo su atractivo para mí.

Afortunadamente, este año ha sido uno lleno de teléfonos con grandiosas cámaras como el iPhone X, los Pixel 2, el Galaxy Note 8 y el Mate 10. Este último ha sido el celular que he llevado conmigo por la última semana para poder probarlo a fondo ante su llegada a México el 30 de noviembre.

Lo que más me gustó del Mate 10

Después de estos días, el Mate 10 me ha dejado más buenas cosas que malas. Acá una lista de mis aspectos favoritos de este celular (más adelante pondré lo que no me gustó)

La cámara trasera Leica con lente de 12 megapixeles y otro de 20 megapixeles

Batería de 4,000mAh con SuperCharge que carga el 58 por ciento de batería en 30 minutos (según Huawei)

Cuerpo de vidrio muy atractivo

Huawei incluye una funda en la caja

Pantalla 2K

Aún mantiene el lector de huellas

Tiene diminutos biseles

funciones de IA

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Lo que no me gustó tanto del Mate 10

En la vida no todo es miel sobre hojuelas y el Mate 10 no es la excepción; esto es lo que no me gustó:

No es resistente al agua

Su pantalla es 16:9 y le da un aspecto ancho

No tiene carga inalámbrica

EMUI, la interfaz de Huawei

Como podrán ver, son más cosas buenas en el Mate 10 después de una semana de uso y es que este celular rápidamente me hizo tomarle cariño hasta el punto en que no extrañé —tanto— al iPhone X después de traerlo como celular principal.

Las principales razones para querer tanto al Mate 10 en tan poco tiempo es que es un celular increíble (en letras grandes).

El desempeño de este celular es majestuoso. Se siente como debe sentir un perro que no ha salido a jugar y de pronto ve el parque y no tiene correa. El teléfono es rápido, fluido y cumple, sobrado, con todas las tareas que necesito. Desde que lo empecé a configurar, a bajar mis aplicaciones y configurar la interfaz y celular a mi gusto, se siente la velocidad y jamás se atraganta (un punto en el que muchos otros teléfonos que he probado sí sufren).

Si bien el procesador es un Kirin 970 de ocho núcleos muy ad hoc con la industria de 2017, las mejoras vienen de la mano del NPU (Neural Processing Unit), un nuevo chip en el Mate 10 que hace único al celular al ayudar con tareas de inteligencia artificial para hacer que algunas actividades se hagan de forma más rápida y sencilla.

Este chip trae grandes beneficios en varios puntos del celular como la eficacia en consumo de energía y que va aprendiendo de los usos del celular; pero sobre todo trae mejoras a la cámara, mi aspecto favorito en el celular.

Verán, me apasiona la fotografía. Después de escribir en CNET en Español, me gusta tomar fotografías de mi novia, de mis mascotas, de mi alrededor y de mis actividades comunes. Y durante una semana la cámara del Mate 10 me ha dejado con la boca abierta.

He probado muchísimos teléfonos este año, muchos con grandes cámaras muy potentes y buenas —como el iPhone X. Pero el Mate 10 se acerca mucho a ofrecer las mayores funciones de fotografía de una cámara semiprofesional en un cuerpo tan pequeño.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Mate 10 tiene las funciones profesionales de Leica que vimos en el P10, pero la cámara mejorada en el Mate 10 ofrece la posibilidad de tomar fotografías del tipo Macro, muy cercanas al objetivo. Y los resultados son maravillosos. En general, las fotos son preciosas, un tanto saturadas pero sin caer en la exageración (y esto a pesar de que el panel es LCD, no OLED), buena definición y las tomas son muy rápidas, incluso cuando se toman fotos en poca luz (en donde el celular tampoco falla).

Pero las imágenes macro son una delicia en este teléfono. En la galería (insertada abajo) pueden ver fotos que tomé con este celular y te sorprenderás cuando veas lo bien que toma fotos de objetos muy cercanos; como la de una flor —del tamaño de un cuarto de dólar— con un animalito parado, u otra más de una flor en la que se puede ver la hormiga que está caminando por sus pétalos.

El NPU ayuda en la cámara al modificar los ajustes (exposición, saturación, blancos y otros aspectos) dependiendo de la toma. La cámara, gracias a este chip de IA, reconoce 14 diferentes escenarios: alimentos, flores, paisajes, personas, entre otros, y cambia los valores para que el retrato sea aún mejor.

Para activar esto no tienes que hacer nada y eso es lo bello del asunto. Simplemente funciona y lo hace muy bien. Tomas una foto a tu comida y los valores se modifican para que al presionar el obturador la imagen salga lo mejor posible (según las mediciones del NPU); lo mismo al tomar una foto a una persona o a una mascota.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Al final del día, el Mate 10 me sigue acompañando en mis tareas diarias y estoy más que feliz. Su desempeño es genial, la pantalla —ya sea en FHD o 2K— es genial, las funciones de IA son pocas pero son de ayuda y su batería es genial al grado en el que se acaba al mismo tiempo que yo finalizo mi día.

Pero lo más increíble de este celular y por lo que me he decantado es su cámara. Aunque me dan ganas de probar el Mate 10 Pro porque ese modelo tiene pantalla OLED, su cuerpo es más delgado y sí es resistente al agua, la cámara sigue siendo la misma y sé que cualquiera de los dos celulares es el mejor teléfono de Huawei para este año y un digno contrincante frente al Note 8 y iPhone X.

Por cierto, ¿les dije que su precio es de 14,999 pesos? Por debajo de lo que cuesta sus rivales antes mencionados. Más competitivo, imposible.