Un restaurante te regala tacos si te presentas con un Huawei

Si estás planeando tirar tu Huawei a la basura después de las últimas noticias que ponen en suspenso su futuro, detente. Un restaurante podría darte un premio (de consolación) si tienes un celular de la marca china.

La taquería Tachitos está dispuesta a calentar tu corazón con unos ricos tacos, si llegas a su local con cualquier modelo Huawei. Si dudas de nuestra palabra, aquí tienes la promoción:

Antes de profundizar en la oferta gastronómica, vamos a ponerte en contexto. Existe un enfrentamiento entre el fabricante asiático y Estados Unidos, lo que ha desencadenado una serie de acciones que ponen en duda las actualizaciones de los teléfonos Android del gigante tecnológico. Aunque en Estados Unidos no se venden estos teléfonos, son muy usados en América Latina. En el siguiente video, CNET en Español te explica los problemas con más detalle:

Ahora, volvamos a lo que nos importa: la comida. Si de casualidad estás leyendo este artículo y te encuentras en Ciudad de México, esta es tu oportunidad de disfrutar de unos buenos tacos en la colonia Solidaridad Nacional, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Obviamente, estarás pensando que hay alguna trampa en esta publicidad y en efecto, existe un asterisco: para optar por los tacos, debes consumir mínimo 60 pesos (US$3.15) en e local. Sin embargo, si tienes muchos amigos con celulares Huawei, podrías sacarle jugo a la promoción, que estará vigente hasta fin de mes

La estrategia de Tachitos, publicada el 22 de mayo en Facebook, ha tenido muy buena acogida y al momento de escribir esta nota había sido compartida por más de 21,000 personas y recibido miles de comentarios, algunos como estos:

Pero Tachitos no ha sido el único que ha aprovechado el mal momento de Huawei para hacerse publicidad. Nicolás Maduro, cuestionado mandatario de Venezuela, aseguró este mismo viernes 24 de mayo que invertirá en la cuestionada empresa de comunicaciones y todos sus productos.

"He ordenado hacer una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos y la tecnología de China, la tecnología de Huawei, de ZTE y de todas las empresas chinas y de todas las empresas rusas para nosotros elevar las capacidades de telecomunicaciones y hacer válida en Venezuela el sistema 4G a nivel nacional", dijo Maduro, según CNN, en un evento de tecnología que se realizó en Venezuela.

Maduro aseguró que haría la inversión para que Venezuela tuviera "una red 4G de rápida comunicación en internet y datos". Actualmente, los problemas de conexión en este país son graves, como muchos usuarios lo hicieron saber en redes sociales, además de que los cortes de energía se mantienen desde hace meses.

Lo cierto es que, entre los tacos, Maduro y los dimes y diretes sobre el sistema operativo de los celulares Huawei, las reacciones en Twitter y los memes no se hicieron esperar, estos son algunos ejemplos:

