Huawei lucha por quedarse en EE.UU. con sus laptops y tabletas

La empresa china de tecnología Huawei no es exactamente la consentida en Estados Unidos en este momento.

Entre la detención de su directora financiera, la incapacidad de la compañía para ofrecer la mayoría de sus dispositivos en Estados Unidos y las repetidas advertencias de seguridad del gobierno sobre su equipo, no es un terreno fértil para que el fabricante de teléfonos número 2 del mundo continúe aumentando su participación en el mercado.

Pero Huawei no está tomando eso como una señal para admitir la derrota y salir del país por completo. Por el contrario, el gigante de la tecnología sigue avanzando con fuerza en Estados Unidos, aunque no con teléfonos. En su lugar, quiere que compres computadoras portátiles y tabletas Huawei.

El lunes durante la feria de electrónica CES de Las Vegas, la compañía presentó versiones modificadas de una computadora portátil existente, la Matebook 13, y una tableta, la MediaPad M5 Lite. Ambas ya están a la venta en China y llegarán a Europa a finales de este año. Pero las variantes presentadas en la feria son solo para EE.UU. lo que demuestra que la compañía todavía cree que vale la pena invertir en variantes de fabricación específicamente para el mercado estadounidense.

"EE.UU. es uno de los principales, si no el mejor, mercado de PC a nivel mundial, y el éxito de la MateBook X Pro demuestra que tenemos los productos adecuados para ser competitivos aquí", dijo Teri Daley, vicepresidente de relaciones públicas de Huawei, en entrevista con CNET. "A pesar de duplicar nuestra previsión para la MateBook X Pro respecto al modelo anterior, no hemos podido satisfacer la demanda de ese producto".

La Matebook 13 cae entre la Matebook X Pro y la Matebook D y Huawei confía en que las características de privacidad (sensor de huellas dactilares, cámara empotrada, local en lugar de almacenamiento en la nube) en sus computadoras portátiles, más la inclusión del Windows Defender de Microsoft, evitarán que el gobierno la señale. Y si bien la administración de Trump ha afectado a Huawei por sus teléfonos, ha dejado el negocio de las computadoras portátiles y tabletas de la empresa en paz.

"Los negocios de computadoras y tabletas de Huawei han experimentado un crecimiento notablemente fuerte en los Estados Unidos", dijo el analista de CCS Insight Geoff Blaber en un correo electrónico. "Esto le permite continuar construyendo su marca y presencia a pesar de la ausencia de teléfonos inteligentes".

Incluso el anuncio del importante minorista de productos electrónicos Best Buy en marzo de que ya no vendería ningún producto de Huawei no ha afectado el optimismo de la compañía. Se espera que al usar aleación de aluminio y otros materiales más caros para computadoras portátiles y tabletas, cuando los rivales estén usando plástico, se establezca una reputación de calidad.

Cuando se trata de reputación, todavía tiene mucho trabajo por hacer para aumentar el conocimiento de la marca, pero el drama geopolítico no parece haber afectado la imagen de Huawei tanto como podría pensarse, dice Blaber.

"Dado que Huawei es poco conocido entre los consumidores estadounidenses, no creemos que los desafíos recientes tengan un impacto excesivamente negativo en la marca", dijo.

CES 2019: Sigue aquí toda nuestra cobertura.

Lo que no te puedes perder del CES: Son seis días de eventos repletos y esto es lo más relevante.