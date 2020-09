Huawei lanza EMUI 11, aunque no es Android 11

Esta semana Huawei celebró su evento para desarrolladores, en el que finalmente anunció EMUI 11, que no es más que una evolución en el diseño de EMUI 10 y que no incluye, al menos en su fase beta, novedades de Android 11. De hecho, EMUI 10 se basa en Android 10, según pudimos confirmar en el Huawei P40 Pro Plus que tenemos con el sistema operativo en fase beta instalado.

Reproduciendo: Mira esto: Huawei EMUI 11: Teléfonos que lo recibirán

Como novedades generales, Huawei estrenó una nueva pantalla siempre encendida y el diseño colorido de Piet Mondrian. Uno de mis detalles favoritos fue la posibilidad maximizar y disminuir el tamaño de ventanas flotantes y de colocarlas en una ventana lateral como accesos directos. Puedes ver todo en el video.

Huawei presentó en su conferencia HarmonyOS y dijo que podría llegar a celulares en 2021, así que tendremos que esperar para ver qué sucede con el futuro móvil de la empresa y si esto significaría el abandono de EMUI. De momento, no tenemos respuestas sobre este asunto.

EMUI 11: Lista de celulares que lo recibirán

Algo que debes saber es que los desarrolladores ya tienen disponible la versión beta para probarla, aunque no hay una beta pública de momento. Sin embargo, esto nos da una idea de qué celulares recibirán EMUI 11, entre ellos: Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro Plus, Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 5G, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 30 PRO 5G, Porsche Design Huawei Mate 30 RS y las tabletas Huawei MatePad Pro, Huawei MatePad Pro 5G

Seguramente llegará a más teléfonos en el futuro, aunque todavía no conocemos todos los detalles.

Anuncios de Google y Apple

Esta semana Google anunció Android 11 y tenemos una lista de celulares en los que ya está disponible, y otros en los que llegaría pronto.

Algo que no es poca cosa es que Apple anunció finalmente un evento otoñal, que a todas luces creemos nos traerá al Apple Watch Series 6, posiblemente al Apple Watch SE, y algunas otras sorpresas.

Microsoft

Anuncios de Microsoft

Microsoft realizó dos grandes anuncios esta semana pues la Xbox Series X ya tiene fecha de lanzamiento y precio, al igual que la Xbox Series S, su nueva consola más pequeña y barata.

La nueva consola poderosa de Microsoft tendrá un precio de US$499 o 13,999 pesos en México, un precio que se había rumorado desde hace tiempo, mientras que la Xbox Series S costará US$299 o 8,499 pesos en México. Ambas se podrán reservar a partir del 22 de septiembre, y saldrán a la venta oficialmente el 10 de noviembre.

En el estreno de esta semana te recomendamos ver Raised by Wolves en HBO Max.