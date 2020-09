Huawei confirma que su sistema operativo HarmonyOS llegará a teléfonos

Agrandar Imagen Fred Dufour / AFP/Getty Images

HarmonyOS, el sistema operativo propio de Huawei, sí llegará a teléfonos inteligentes.

Huawei reveló los planes de lanzar HarmonyOS en teléfonos durante su conferencia de desarrolladores celebrada el 10 de septiembre. Huawei anunció en el evento la segunda versión de HarmonyOS y dijo que este mismo año se lanzará para desarrolladores el SDK, un software especial para que los desarrolladores comiencen a probar HarmonyOS en teléfonos.

El propio Richard Yu, presidente ejecutivo de la división de consumidores en Huawei, se encargó de revelar que HarmonyOS llegará a teléfonos inteligentes. El anuncio de Yu fue citado por The Verge y la agencia de noticias EFE. Según The Verge, Yu no fue claro sobre cuándo esperar los primeros teléfonos con HarmonyOS, pero una posibilidad es que suceda durante algún momento de 2021.

Huawei anunció HarmonyOS en la misma conferencia para desarrolladores, pero en su edición de 2019. En ese entonces, la firma china presentó HarmonyOS como un sistema operativo totalmente diferente a Android o iOS; con el objetivo de poder estar presente en diferentes tipos de dispositivos y que al mismo tiempo permitirá a los desarrolladores hacer una única aplicación que sirva para cada uno de ellos.

El sistema operativo propio, además de fortalecer e independizar a Huawei de Google y su sistema operativo Android, sirve para que la firma china sufra menos por las prohibiciones y bloqueos impuestos por Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno de Donald Trump se ha encargado de diezmar las relaciones de Huawei con empresas estadounidenses como Google y Qualcomm, afectando a su negocio que necesita de los productos de estas empresas para sus productos.