Nada ni nadie detiene a Huawei.

La firma asiática reportó ganancias de US$107,130 millones durante el año 2018, una cifra que aumentó un 25 por ciento con respecto al 2017, de acuerdo con cifras oficiales publicadas por CNBC. Huawei también dijo que envió 200 millones de teléfonos inteligentes durante el año pasado.

Citando el reporte de Huawei, The New York Times dijo que estas cifras ponen a Huawei a la par de otras firmas como Google y Microsoft que también superaron los US$100,000 millones en ganancias durante el año pasado.

La firma china atraviesa un buen momento en la venta de celulares al revelar un incremento anual del 45 por ciento en ganancias en su división celular. Esta división, que abarca celulares de todas las gamas y de las marcas Huawei y Honor, generó poco más de US$50,000 millones en el año, casi el 50 por ciento de las ganancias totales de la empresa.

Pero Huawei no solo vive de smartphones. La empresa china es una de las líderes en infraestructura de conectividad celular. Sin embargo, esta categoría tuvo una caída del 1.3 por ciento a causa de "los ciclos de inversión en la industria", dijo Huawei según Reuters.

Este negocio de redes celulares de Huawei está en riesgo de sufrir luego de que Estados Unidos comenzó una campaña para impedir que gobiernos en todo el mundo utilicen infraestructura de Huawei para construir redes 5G.

Ante la campaña del gobierno estadounidense, Huawei dijo que EE.UU. tiene una actitud "perdedora" y está tratando de manchar a Huawei porque "no puede competir", de acuerdo con citas de CNBC. Huawei agregó que no permitiría que el gobierno chino espíe a través de su hardware porque sería "igual a cometer suicidio".

La firma china anunció esta semana dos nuevos celulares inteligentes, los P30 y P30 Pro. Estos teléfonos han sido bien recibidos por la crítica y todo parece indicar que Huawei lanzará una tercera versión de esta familia P30.

