¿Qué pasa con Huawei? Última hora del bloqueo de Estados Unidos

La telenovela de Huawei y Estados Unidos pica y se extiende. Celulares populares como el Huawei Y9, el Huawei P20 Pro o incluso el nuevo Huawei P30 Pro podrían ver sus futuras actualizaciones afectadas, y lo mismo con celulares de Honor, como el Honor 20, aunque la empresa ya nos ha explicado lo que pretende hacer para no dejar a sus clientes desamparados.

A continuación de forma cronológica te vamos a responder a algunas preguntas básicas que puedes tener sobre los problemas de Huawei, y sobre todo si tienes un celular de la empresa o si estás pensando en comprarte uno. Responderemos a interrogantes como: ¿Qué pasará con los celulares actuales de Huawei? ¿Se actualizarán a Android en futuras versiones? ¿Habrá un nuevo sistema operativo de Huawei?

El segundo fabricante de celulares más grande del mundo por volumen de ventas se enfrenta a un veto del gobierno estadounidense firmado el 15 de mayo que ha hecho saltar las alarmas, no solo porque no podría vender productos y servicios en ese país, sino porque grandes empresas, como Google, no podrán trabajar con la compañía china, imposibilitando en parte el uso de Android (al menos como lo conocemos ahora) en los teléfonos de Huawei.

Recordemos también que Huawei es dueña de la marca Honor, así que el veto también afecta a esos teléfonos.Te recomendamos leer este artículo si tienes esta duda: ¿Es recomendable comprar un celular Huawei en este momento?

Nota del editor: Este artículo se actualiza de forma regular con todas los acontecimientos alrededor del conflicto.

¿Qué pasa con Huawei?

Aunque los problemas entre Huawei y Estados Unidos comenzaron hace ya bastante tiempo, en enero el gobierno interpuso una demanda en su contra asegurando que la empresa conspiró para robar propiedad intelectual de la operadora T-Mobile.

En marzo, la empresa china por su parte interpuso una demanda en contra de Estados Unidos, debido a que el gobierno había prohibido de facto las negociaciones y la compra de productos y equipos de Huawei, sin presentar "ninguna evidencia" de que la empresa espiara o representara un problema para la seguridad. Huawei dijo a finales de mayo que espera que en septiembre se lleve adelante la primera vista del juicio, y que confiará en los tribunales de Estados Unidos para recuperar el honor de la marca, y sus negocios.

Después de esto, la situación se estancó, hasta que el 15 de mayo Estados Unidos dio la estocada final para prohibir de cualquier forma que los productos y servicios de Huawei pudieran llegar al país. El gobierno de Donald Trump publicó un decreto de Protección a la cadena de suministro de las tecnologías de información y comunicaciones y de servicios, en el que no menciona directamente a Huawei, pero se indica que ninguna compañía extranjera podrá involucrarse en redes de cualquier operadora del país.

¿Por qué Estados Unidos veta a Huawei?

Estados Unidos acusó en enero de 23 cargos a Huawei por hechos que sucedieron entre 2012 y 2014. Durante esos años, la empresa habría robado secretos comerciales de T-Mobile, aunque entonces Huawei echó la culpa a empleados deshonestos y falsificó un informe para salir airosa, según el informe del gobierno.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la empresa conspiró además para cometer fraude bancario y electrónico, y además que los testigos fundamentales habían sido enviados a China para evitar que enfrentaran la justicia.

¿Por qué Google y Android rompen relaciones con Huawei?

Luego del decreto del gobierno de Estados Unidos, todas las empresas que tienen negocios en las áreas de influencia del mismo, se ven obligadas a terminarlos. Este es el motivo que llevó a Google a finalizar sus relaciones con la compañía china de manera inmediata.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, quizá tras percatarse que su decisión afectaba a muchas empresas estadounidenses que le venden productos a Huawei, decidió el 20 de mayo extender el plazo para el fin de las relaciones 90 días más, es decir, hasta el 19 de agosto de 2019. Esto permitió a Google a reanudar sus relaciones con Huawei.

¿Recibirá mi celular Huawei una actualización?

Los problemas de Estados Unidos con Huawei —y por tanto Honor, al ser una submarca de la firma china— afectarán a teléfonos y tabletas por igual. Debido a este decreto, Huawei no podrá continuar siendo socio de Google, lo que afectará su relación en el desarrollo de su versión especializada para Android.

Huawei ha emitido un comunicado en el que explica que los celulares y tabletas que ya están en el mercado se seguirán actualizando, y aquí tenemos una lista completa de celulares Huawei que se van a actualizar a Android Q. Por otro lado, Honor le dijo a CNET en Español que la familia Honor 20 se actualizará a Android Q, aunque el resto de celulares aún no están concretados.

La empresa explicó que Android no se borrará automáticamente de los celulares que ya lo tienen preinstalado, aunque si los borras por completo previsiblemente perderás la tienda de aplicaciones y tendrás que descargarlo de otro lugar.

¿Qué pasará con los futuros celulares de Huawei?

Hay dos problemas fundamentales que podrían retrasar la evolución que Huawei ha mantenido en sus celulares. Por un lado, tenemos el sistema operativo. Huawei no podrá ser socio de Google, por lo cual podría utilizar la plataforma Android Open Project (AOSP), un software libre a través del cual pueden crear su propia versión del sistema operativo (basada en Android), pero sin el apoyo de Google, y sin la posibilidad de instalar la Google Play Store ni los apps de la compañía.

Noticias recientes dicen que Huawei ya tenía preparado un plan alternativo para tener su propio Huawei OS y hasta su propia tienda de aplicaciones, aunque también hay rumores de que la empresa podría asociarse con Aptoide, una tienda de apps de origen portugués.

Por otro lado, Huawei también depende de compañías estadounidenses —o con vínculos con este país— para desarrollar sus celulares. Un ejemplo es el fabricante de chips Arm, que ha cortado relaciones con la empresa, que sin embargo podrá continuar utilizando los procesadores y tecnologías adquiridos hasta el momento, por lo que un procesador Kirin para el Huawei Mate 30 y el Huawei P40 podría estar ya en los laboratorios.

¿Qué es Ark OS?

Aunque suena con fuerza el nombre Kirin OS para el sistema operativo que supuestamente desarrolla Huawei, lo cierto es que los reportes indican que hace nueve años Huawei comenzó a preparar HongMeng OS, su propio sistema operativo que cambiaría de nombre a este otro con el objetivo de hacerlo más global.

Este sistema operativo estaría basado en Linux y no en AOSP. Rumores recientes aseguran que en vez de los nombres anteriores, Huawei habría registrado Huawei Ark OS como nombre del sistema operativo y la patente del mismo ya se habría obtenido en Estados Unidos este mismo mes. Otro informe asegura que Ark OS llegaría en junio, aunque la empresa ya ha dado a conocer que este es solo un "rumor de Internet".

Huawei lanzó una actualización de su sistema operativo para celulares viejos lanzados desde 2017. CNET en Español pudo percatarse de que la empresa evitó en la actualización mencionar Android o Google, y resaltó EMUI 9 como el nombre del sistema operativo, por lo cual, no nos extrañaría que ese fuese el nombre de su próximo OS.

Además del sistema operativo, Huawei deberá trabajar en su propia tienda de aplicaciones y, probablemente, pagar un incentivo a los desarrolladores. Sin la Google Play Store, Huawei tendría algunas opciones de tiendas de apps, entre las que se incluiría además de Aptoide, tiendas como SlideME, GetJar, Uptodown, F-Droid y Amazon App Store.

¿Huawei dejará de usar tarjetas microSD?

En mayo, la SD Association eliminó a Huawei de la lista de empresas que tienen permiso para utilizar tarjetas de memoria SD y microSD, así como de fabricarlas. Huawei dijo en un comunicado estar decepcionado por la decisión, y aunque no confirmó que dejará de usarlas, no debemos olvidar que la empresa ya tiene su propia tecnología Huawei Nano Memory Card, lanzada el año pasado y que de momento solo se vende en los países en donde la empresa ha lanado los teléfonos compatibles que van desde el Huawei Mate 20 hasta el Huawei P30. Honor no utiliza aun este estándar.

El 29 de mayo, Huawei volvió a retomar relaciones con la SD Association y otras organizaciones (ver abajo).

¿Podrá conectarse un celular Huawei a Wi-Fi?

La Wi-Fi Alliance restringió el 25 de mayo de manera temporal la participación de Huawei en ese grupo, aunque de momento esto solo significa que no tendrá ningún tipo de decisión o posibilidad de dar opinión sobre el desarrollo de estas tecnologías. Sus celulares podrán continuar utilizando los estándares de Wi-Fi conocidos y por venir. Sin embargo, el 29 de mayo, Huawei volvió a retomar relaciones con la Wi-Fi Alliance, así como también con otras instituciones de estándares de la industria de la tecnología como Bluetooth, la SD Association (organización que establece los estándares y certificaciones de las tarjetas de memoria SD), la organización de estándares de la industria de microelectrónicos (JEDEC), entre oras.

¿Qué proveedores de Estados Unidos dejarán de trabajar con Huawei?

Huawei trabaja con muchas empresas para poder llevarte sus productos finales. Aquí algunas de ellas listadas en varios sitios Web.

Microsoft : Es el proveedor de Windows y Microsoft Office para computadoras como la MateBook X Pro

: Es el proveedor de Windows y Microsoft Office para computadoras como la Corning : Provee la pantalla de celulares de Huawei. La empresa podría cambiar a la compañía china Asahi.

: Provee la pantalla de celulares de Huawei. La empresa podría cambiar a la compañía china Asahi. Nvidia : Provee tarjetas gráficas o de video a computadoras de Huawei.

: Provee tarjetas gráficas o de video a computadoras de Huawei. Western Digital : Provee soluciones de almacenamiento a la empresa

: Provee soluciones de almacenamiento a la empresa Seagate : Otro proveedor de almacenamiento.

: Otro proveedor de almacenamiento. Micro Technology : Proveedor de semiconductores, memorias flash.

: Proveedor de semiconductores, memorias flash. Flex : Manufacturador de piezas electrónicas.

: Manufacturador de piezas electrónicas. Broadcom Corporation : Proveedor de semiconductores de comunicaciones inalámbricas.

: Proveedor de semiconductores de comunicaciones inalámbricas. Qorvo : Proveedor de semiconductores de productos de telecomunicaciones.

: Proveedor de semiconductores de productos de telecomunicaciones. Skyworks: Productor de semiconductores para radio frecuencia y comunicaciones móviles.

¿Puedo comprar teléfonos Huawei y enviarlos mediante Fedex o correo a Estados Unidos?

El drama de Huawei se extiende a las empresas de envío de paqueterías, que por la orden ejecutiva también tienen el deber de bloquear los envíos de productos de Huawei a Estados Unidos. Este caso se hizo especialmente famoso porque un sitio Web de tecnología envió un celular de Huawei de Reino Unido a Estados Unidos y Fedex lo interceptó y negó su entrega.

Después de este episodio Fedex demandó al Departamento de Comercio de Estados Unidos, alegando que la política de revisar los paquetes de sus clientes era ilegal. De momento, se desconoce si es fiable enviar dispositivos de Huawei mediante correo postal a otros países, o al menos a Estados Unidos.

Otras noticias sobre Huawei

Estaremos también compilando aquí los últimos titulares con información relacionada al futuro de Huawei, tras los problemas generados por el veto de Estados Unidos.

