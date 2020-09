César Salza / CNET en Español

Huawei EMUI 11 está aquí. La capa de personalización de Android para celulares de Huawei se presentó en la conferencia para desarrolladores Huawei Developers Conference, que se desarrolla esta semana y en donde la empresa también realizará anuncios de dispositivos.

Y aunque EMUI 10 y EMUI 10.1 de alguna forma se jubilan, aún seguirán llegando a algunos celulares, según el calendario de actualizaciones oficial de la empresa china, que hemos publicado anteriormente en CNET en Español. Checa aquí los posibles teléfonos que recibirían EMUI 11.

Aunque Huawei ya no es socia directa de Google para el desarrollo y participación de sus celulares en los programas beta debido al veto oficial de Estados Unidos, la empresa china sigue trabajando con Android Open Source Project (AOSP), que ofrece la información y código fuente necesarios para crear interfaces personalizadas como EMUI.

Según me explicó Huawei, la versión de EMUI 11 en fase beta lanzada durante la conferencia para desarrolladores ofrece novedades propias que la empresa quiere ofrecer, y no necesariamente sigue los patrones más populares de Android 11. Por ejemplo, en una primera demo no vimos la novedad de las burbujas para recibir notificaciones, aunque Huawei agrega otras como la ventana flotante.

A continuación lo que más resalta de Huawei EMUI 11, y los celulares que podrían recibir la actualización de Android.

Reproduciendo: Mira esto: Comprar un celular Huawei: ¿Vivir sin apps de Google?

EMUI 11: Nuevo diseño estilo Piet Mondrian

Piet Mondrian, el pintor vanguardista holandés creador del popular cuadro "composición en rojo, azul, amarillo, blanco y negro" en 1921 es la base para el rediseño de EMUI 11. La empresa utiliza los colores y tonos para mostrar una nueva composición que puedes utilizar en su nueva pantalla siempre encendida.

Este nuevo estilo permite no solo cambiar los colores de la obra del pintor, sino también elegir cualquier forma y además, puedes seleccionar una foto de tu galería. La AI hará mezcla con los colores de esta para la pantalla siempre encendida.

Algunos estilos de pantalla son animados, y pueden mostrar notificaciones básicas. Huawei asegura que el consumo de batería en este caso será mínimo.

Cambios en las interacciones de EMUI 11

Algunas novedades de EMUI 11 están relacionadas con las interacciones y un estudio de Huawei que asegura que las personas prefieren no perder de vista lo que están buscando, ya sea una fecha en el calendario o una foto dentro de un álbum, por eso la empresa ha optimizado la interfaz para que todas las acciones sucedan en el mismo lugar.

Esta filosofía aplica también a las llamadas, a las citas en el calendario, a la galería y hasta al App Gallery, como puedes ver en este ejemplo.

EMUI 11 también traerá nuevas animaciones a los celulares, con iconos que tendrán movimientos para hacerlos más visibles para el usuario.

Nueva multiventana inteligente

Huawei ha incorporado en EMUI 11 una nueva multiventana inteligente, que permitirá responde mensajes de forma rápida en una ventana flotante sin afectar la ejecución de las tareas, y que además permitirá el ajuste de la misma para que puedas seguir realizando otras actividades en segundo plano.

Además, ahora la multitarea dejará que el borde izquierdo te permita desplegar un área en donde podrás añadir algunas ventanas o apps que has estado utilizando y que te interesa tener en un solo lugar.

Colaboración multidispositivos

Huawei sigue apostando por la colaboración entre sus dispositivos, sobre todo entre un celular o tableta y una computadora. EMUI 11 también trae mejoras en este aspecto. Por ejemplo, ahora tenemos una colaboración multipantalla 3.0, que permite que conviertas un app de tu celular en una ventana flotante, y además podrás continuar arrastrando textos y archivos entre distintas ventanas de forma simple.

Otra nueva función será la posibilidad de que un celular se convierta en un escáner, y para ello tu celular Huawei podrá servir de referente y enviar la imagen obtenida directamente a la computadora. Huawei también permitirá que atiendas una llamada entrante en la computadora y ahora permitirá que Meetime, su aplicación de llamadas de audio y video, pueda ser incorporada en cualquier app, y pueda ser utilizada por cualquier dispositivo.

Seguridad mejorada en apps

Huawei dio a conocer que EMUI 11 permitirá que conozcas en la barra superior de notificaciones cuando un app esté utilizando la cámara o el micrófono, pero además cualquier aplicación que se encuentre en segundo plano perderá la capacidad de escuchar o grabar.

La empresa también tiene un nuevo administrador de permisos, que dará visibilidad de qué aplicaciones tuvieron acceso al micrófono o la cámara. Además elimina la opción de "permitir siempre" para el uso de estos por una aplicación.

Ahora tendrás opciones como "permitir esta vez, permitir solo durante el uso y rechazar".

Una gran novedad será la posibilidad de tener un "album oculto" en el que podrás colocar las fotografías y videos confidenciales, eliminando el acceso a las mismas a apps de terceros. Además, ahora cuando compartas una fotografía, podrás borrar la ubicación, la hora y otros datos sensibles.

Otro dato importante relacionado a la seguridad, es que ahora tendrás la posibilidad de ocultar las notificaciones durante una transmisión desde tu celular a un televisor o pantalla.

Otras novedades de Huawei EMUI 11

A continuación otras novedades menores que podrás utilizar una vez que tu celular reciba Huawei EMUI 11.

El Notepad ahora incluye una función para escanear documentos, extraer textos de los mismos y capturar fotos que se convierten en notas.

Los tonos incluidos en el celular vibrarán al ritmo de la canción, para una mejor consistencia en la recepción de llamadas y notificaciones.

La galería de fotos ahora podrá editar videos con AI, que recopilarán los mejores momentos de un evento en tu vida, como las fotos y videos tomados en un cumpleaños.

La empresa no dio a conocer aún detalles de cuándo Celia, el asistente virtual, hablará español de América Latina.

Celulares Huawei que recibirán EMUI 11



Según los usuarios de la comunidad oficial de Huawei, los celulares que ya han obtenido entre dos y tres actualizaciones de sistema operativo, podrían no obtener EMUI 11. A continuación la lista de celulares que podrían recibir esta nueva versión de Android, ten en cuenta que la lista no es definitiva ni tampoco oficial, y que la actualizaremos conforme conozcamos más información.

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro Plus

Huawei P40 Lite

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche design

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei Nova 7 SE

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Tabletas Huawei que se actualizarán a EMUI 11, Android 11

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6

Celulares Honor que recibirán EMUI 11

Honor 30

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor 30S

Honor View 30

Honor View 30 Pro

Honor View 20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20S

Honor 20 Youth Edition

Honor 9X

Honor 9X Pro