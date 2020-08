César Salza / CNET en Español

Huawei EMUI 11, la versión de Android 11 para usuarios de celulares de la compañía china, está de camino. La empresa celebrará su evento para desarrolladores Huawei Developers Conference entre el 10 y el 12 de septiembre de este año, y allí tendrá lugar una conferencia especial, en la que según el sitio Web de la misma, la compañía compartirá las novedades tanto de EMUI 11 como de HarmonyOS y Huawei Mobile Services Core 5.0 -- la versión de la empresa de los Servicios de Google.

Y es que es definitivo: Huawei EMUI 10 y Huawei EMUI 10.1 están a punto de jubilarse para muchos celulares de la empresa.

A pesar de la confusión creada por los problemas de Huawei con Estados Unidos y la no renovación de la licencia temporal para operar en este país, Huawei puede continuar trabajando con Android, la gran diferencia ahora es que no será un socio preferencial de Google, como hasta ahora. Sin embargo, Huawei continúa trabajando con Android Open Source Project (AOSP), que ofrece la información y código fuente necesarios para crear interfaces personalizadas como EMUI.

Reproduciendo: Mira esto: Comprar un celular Huawei: ¿Vivir sin apps de Google?

Novedades de EMUI 11

EMUI 11 ahora se hace más importante, porque incluye nuevos servicios que son diferentes con respecto a lo que ofrecen otros fabricantes debido al veto de Estados Unidos.

Ya en EMUI 10 y EMUI 10.1 vimos que Huawei incorporó un nuevo servicio de mapas diferente a Google Maps, y por defecto no puedes abrir documentos en Google Drive, ni usar Google Fotos. Esas novedades no son forzadas por la actualización del sistema operativo sino por el veto, aunque Huawei sigue incluyendo todas las novedades del software de Google, exceptuando sus aplicaciones, las cuales no pueden ser instaladas de forma automática, y muchas de ellas no están disponibles debido a que la empresa china no es socio preferencial del sistema operativo. Eso sí, hay algunas aplicaciones que sí permiten descargar las aplicaciones de Google y hasta Facebook, Instagram o WhatsApp.

A continuación todo lo que se sabe de EMUI 11 para celulares Huawei, e incluso los teléfonos que podrían recibir la nueva actualización cuando esté disponible.

Huawei Central

Como es costumbre Huawei empleará la mayoría de las novedades de Android 11 en su interfaz EMUI 11. Esto quiere decir que recibiremos previsiblemente nuevas notificaciones de conversaciones y burbujas de los chats, aunque algunas novedades de Android 11 que radican en los servicios de Google como el acceso mediante voz o el teclado de sugerencias podrían no llegar de momento.

Android 11 también trae novedades en la privacidad como la posibilidad de dar permiso una sola vez a una aplicación para usar el micrófono, la cámara o tu ubicación y la posibilidad de resetear permisos de las aplicaciones.

Huawei Central y Honor Facts dieron a conocer algunas novedades filtradas para EMUI 11, entre ellas destacan:

Mejor modo noche: La actualización del modo noche llegó con EMUI 9.1, pero su ejecución no era la mejor, ya que los colores eran planos y no estaban optimizados para utilizarlo durante mucho tiempo.

La actualización del modo noche llegó con EMUI 9.1, pero su ejecución no era la mejor, ya que los colores eran planos y no estaban optimizados para utilizarlo durante mucho tiempo. Mejoras en la interfaz: Aunque EMUI 10 mejoró la interfaz que ahora se basa en un estilo de revista, lo cierto es que luce plana y Huawei podría resolver esto con nuevas animaciones 3D.

Aunque EMUI 10 mejoró la interfaz que ahora se basa en un estilo de revista, lo cierto es que luce plana y Huawei podría resolver esto con nuevas animaciones 3D. Más gestos: Aunque actualmente existen tres diferentes gestos que pueden ser utilizados en EMUI 10, es probable que Huawei mejore las opciones agregando una selección de área interactiva de izquierda a derecha y también sensibilización de la respuesta táctil para tener diferentes niveles de respuesta e interacción.

Huawei Central

Huawei Mobile Services: Aunque la empresa ha venido mejorando los servicios que ha tenido que sustituir tras la pérdida de los de Google como los mapas, aún es necesario ver por completo aplicaciones que nos dejen claro sustituyen a las de Google, y eso podríamos finalmente verlo en EMUI 11.

César Salza / CNET en Español

Celulares Huawei que recibirán EMUI 11

Según los usuarios de la comunidad oficial de Huawei, los celulares que ya han obtenido entre dos y tres actualizaciones de sistema operativo, podrían no obtener EMUI 11. A continuación la lista de celulares que podrían recibir esta nueva versión de Android, ten en cuenta que la lista no es definitiva, y que la actualizaremos conforme conozcamos más información.

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro Plus

Huawei P40 Lite

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche design

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei Nova 7 SE

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Tabletas Huawei que se actualizarán a EMUI 11, Android 11

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6

Celulares Honor que recibirán EMUI 11

Honor 30

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor 30S

Honor View 30

Honor View 30 Pro

Honor View 20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20S

Honor 20 Youth Edition

Honor 9X

Honor 9X Pro