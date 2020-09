Huawei EMUI 10.1 se actualiza en nuevos celulares en septiembre

Agrandar Imagen CNET

La actualización de Huawei a EMUI 10.1 continúa. Si aún no lo has recibido, debes saber que aún existen varios modelos pendientes de teléfonos por obtener las novedades que incorporan un nuevo buscador de aplicaciones, el asistente virtual Celia y en general nuevos servicios que no dependen de los apps de Google.

Algo que debes saber es que ya existe una posible lista de celulares que recibirán Huawei EMUI 11, que la empresa presentará en septiembre en su conferencia anual para desarrolladores.

Lista de celulares que recibirán EMUI 10.1

Esta lista de abajo es la de celulares confirmados por Huawei que recibirán EMUI 10.1. A la derecha verás la lista de celulares que la empresa confirmó recibirían EMUI 10 en noviembre y los que aún lo están recibiendo según su lista oficial en 2020.

Consultamos a la empresa si habrá más celulares Huawei que recibirán EMUI 10.1, y la compañía aseguró que de momento solo estos lo harán. Sin embargo, el miércoles 24 de junio Huawei confirmó los celulares que comenzarán a recibir EMUI 10.1 en América Latina, aunque la compañía aseguró que podrían llegar otros más adelante, y que no todos los usuarios obtendrán la actualización al mismo tiempo. ¡No te desesperes!

Huawei América Latina, lista confirmada de celulares que tendrán EMUI 10.1

Huawei Y7P, Huawei Mate 30 Pro, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Nova 5T, Huawei Mate Xs, Huawei P40 Lite. De igual forma debes saber que los celulares Huawei Y5p, Huawei Y6p y Huawei Y8p ya tiene EMUI 10.1, al igual que la serie Huawei P40.

La lista de abajo es confirmada por Huawei Global, no por Huawei América Latina.

Celulares que recibirán EMUI 10.1 vs EMUI 10 EMUI 10.1 EMUI 10 Huawei Mate 30 4G Huawei Mate 30 4G Huawei Mate 30 Pro 4G Huawei Mate 30 Pro 4G Huawei Mate 30 Pro 5G Huawei Mate 30 5G Huawei P30 Huawei Mate 30 Pro 5G Huaweo P30 Pro Huawei Mate 30 RS Huawei Mate 20 Huawei P30 Huawei Mate 20 Pro Huawei P30 Pro Porshe Design Huawei Mate 20 RS Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 X 4G Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 X (5G) Porshe Design Huawei Mate 20 RS Huawei Nova 5T Huawei Mate 20 X 4G Huawei Nova 7i Huawei Mate 20 X 5G Huawei Mate Xs Huawei Nova 5T Huawei P40 Lite Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 5z

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Celulares Honor que se actualizarán a Magic UI 3.1

Huawei confirmó que estos celulares se actualizarán a Magic UI 3.1:

Honor View 30 Pro

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor View 20

Celulares que reciben EMUI 10.1 y MagicUI 3.1 en septiembre

Según Huawei Update los dispositivos que recibirían actualización en septiembre son: Huawei Mate XS, Honor View 20 y Huawei MatePad Pro. Los Huawei P40 recibirán este mes una actualización de Petal Search y Smart Eye Tracking. Los celulares de la lista que verás a continuación comenzaron a recibirla en julio y agosto de 2020.

Huawei Nova 5T

Familia Huawei P30

Honor 20 recibe por fin MagicUI 3.1

Honor 20 Pro se actualiza

Honor View20

Huawei Mate 20 X 5G recibe EMUI 10.1

Huawei Mate 20 X 4G también

Huawei Nova 7i

Huawei Mate 30 pro

Huawei Nova 5T

Todo lo que debes saber de EMUI 10.1: funciones y fotos

Los Huawei P40, Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro Plus fueron los primeros en llegar con EMUI 10.1, aunque ahora la compañía estrenó Celia, el asistente virtual que sustituirá Google Assistant en los celulares sin los servicios de Google, y que llegó en español, francés e inglés.

En un comunicado la empresa dijo que esta actualización se diferencia de EMUI 10 porque incorpora la colaboración entre dispositivos de Huawei, nuevas aplicaciones y servicios propios de la empresa.

Desde el lanzamiento de EMUI 10 la interfaz de Huawei ha cobrado mayor importancia que nunca debido a los problemas de la empresa con Estados Unidos. Esta es la versión de Android 10 para los celulares de la empresa. Se basa en el sistema operativo de Google pero agrega una nueva interfaz, similar a lo que hace Samsung con sus celulares Galaxy.

A continuación las novedades de EMUI 10.1, los teléfonos que Huawei confirmó que lo recibirán y los celulares que recibieron EMUI 10 para que puedas hacerte una idea de cuales no lo recibirán.

Última actualización: Petal Search

Petal Search es la nueva aplicación de Huawei para los celulares que la empresa lanzó silenciosamente en una actualización recientemente. El app no solo está disponible en Huawei EMUI 10.1, sino que también en otras versiones de la interfaz de la empresa.

La aplicación se parece mucho al app de Google para celulares Android. Cuando la abres puedes ver una barra de búsquedas que prioriza resultados de aplicaciones. Y es que el objetivo de la empresa es que este buscador te envié a fuentes confiables de descargas de aplicaciones, incluyendo la App Gallery, aunque tiene más funciones.

El app te deja leer las noticias de Microsoft News, obtener búsquedas de imágenes, videos y otras funciones del app de Google, aunque sin necesidad de usar esa aplicación. Por cierto, esta es de las pocas apps que sí se pueden instalar en cualquier móvil y que no requieren de Google Play Services.

Así es EMUI 10.1

Muchas de las características de EMUI 10 relacionadas al diseño de la interfaz se mantienen en EMUI 10.1, aunque con mejoras fundamentales. Si la primera versión incorporaba colaboración multipantalla, transiciones simples y un diseño simple, esta actualización se centra más en la multitarea y en añadir algunas novedades que probablemente intentarán tomar el puesto de apps o servicios de Google.

Aplicación MeeTime

Una de las grandes novedades es MeeTime, que básicamente es una aplicación de videollamadas que permite conectarte con video de calidad 1080p con tus amigos y que además permite agregar equipos externos para realizar multiconferencias.

Algo interesante de MeeTime es que te permite compartir la pantalla del celular, por si quieres compartir notas o presentaciones con tus amigos. Huawei permite además que sincronices tu celular con cámaras de acción para hacer videollamadas, e incluso con sistemas de videoconferencia para que más personas se conecten a la misma.

Colaboración multipantalla

Huawei lanzó una nueva opción que permite que generes un enlace Web para compartir archivos desde tu computadora con tu celular. Incluso, puedes usar tu computadora para responder tu celular.

A esto debemos sumar una actualización de Huawei Share, que permite enviar fotografías sin compresión y archivos grandes de forma sencilla, e incluso puedes transmitirlas vía NFC con algunas computadoras de Huawei.

Huawei Cast+ para videojuegos

Huawei también ha integrado en EMUI 10.1 Huawei Cast+ que incorpora la posibilidad de enviar tu contenido mediante tecnología de baja latencia a otros dispositivos Bluetooth conectados. La idea es que mientras juegas puedas proyectar el video sin perder ni un momento de tu partida.

Huawei Gallery: Búsqueda universal

EMUI 10.1 también integra una nueva forma de ver las fotos en tus diferentes dispositivos a través de la galería de fotos. Esta nueva función emula un poco lo que puedes lograr con Google Photos sin mucho esfuerzo.

Asistente virtual de Huawei: Celia

Huawei ya no puede incluir Google Assistant en sus nuevos celulares, así que ha dado a conocer Celia, quien responde al comando "Hey Celia". La inteligencia puede responder a preguntas, hacer citas en el calendario y llamadas. Además puede traducir imágenes o utilizar AI para decirte qué flor estás viendo.

Celia habla español, inglés y francés y de momento solo estará disponible en los Huawei Mate 30 y Huawei Mate 30 Pro en Francia, España, México, Chile, Colombia, Reino Unido y Sudáfrica.

Puedes leer más sobre el asistente virtual Huawei Celia aquí.

Huawei AppSearch: Los apps de Google están aquí

Huawei ha encontrado una forma de esquivar ese veto y poder ofrecer aplicación para Android que no están en la App Gallery. La empresa ha estado probando AppSearch un apartado que se activa en el navegador propio de Huawei, y que de momento está disponible en Europa pero no en América Latina.

AppSearch se encarga de buscar apps en fuentes confiables para que puedas descargarlas y usarlas. Esto permitirá que los nuevos celulares tengan Facebook, Gmail, WhatsApp o Instagram de forma fácil, algo que hasta ahora no poseían ya que la Google Play Store no está disponible en nuevos celulares.

Nuevo diseño en EMUI 10.1

EMUI 10.1 trae también algunos cambios de diseño dentro de la aplicación, los dos más importantes pretenden mejorar la multitarea.

El nuevo panel de control de dispositivos se ha rediseñado, ahora puedes ver en un solo lugar tus dispositivos compatibles, y esto mejora la experiencia con los mismos, según Huawei. Este diseño es muy parecido al del panel de control de los celulares de Apple.

Por otro lado, tenemos un nuevo panel de multitarea lateral, que nos deja tener accesos directos, y también podemos intercambiar elementos cuando tenemos la vista de pantalla dividida, algo que puede resultar de mucha utilidad para los usuarios que desean hacer múltiples cosas al mismo tiempo.

Android 10 para Huawei

Con la llegada de EMUI 10, los usuarios comenzaron a recibir todas las novedades de Android 10 y sin perder acceso a la Play Store o a los servicios de Google. Los teléfonos lanzados antes del veto a Huawei a mediados de 2019 al menos más de 20 modelos han estado recibiendo esta actualización básica desde que inició 2020.

Los teléfonos más flamantes como los Huawei P30 recibieron EMUI 10, aunque la lista de celulares que recibiría EMUI 10.1 no necesariamente será la misma.