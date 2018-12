Ejecutiva de Huawei enfrenta acusaciones de fraude en EE.UU.

Huawei

Estados Unidos quiere extraditar a una ejecutiva de la empresa china Huawei para que enfrente cargos de fraude por supuestamente tergiversar la relación entre la empresa matriz y una subsidiaria acusada de haber negociado inapropiadamente con Irán, reportó Reuters este viernes.

Meng Wanzhou, la directora de finanzas de la empresa china, fue arrestada el 1 de diciembre por oficiales canadienses que ejecutaban una orden de extradición a favor de EE.UU.

El viernes, fiscales ante un tribunal en la ciudad de Vancouver, Canadá, presentaron pruebas de que entre 2009 y 2014 Huawei entró en acuerdos comerciales con Irán usando su subsidiaria Skycom Tech, así quebrantando las sanciones impuestas contra Irán. Los gobiernos de EE.UU. y la Unión Europea prohíben a las compañías que desean negociar con ellos de hacer lo mismo con Irán.

Skycom fue identificada en unos documentos como la empresa que aparece en una investigación del gobierno de EE.UU. contra su rival china, ZTE, en 2016, según reportó el Wall Street Journal. ZTE también fue acusada de quebrantar las sanciones a Irán.

Meng ejerció como la secretaria de la junta directiva de Skycom Tech en 2007, según el Journal. Según documentos obtenidos por Reuters, también parece haber formado parte de la junta entre 2008 y 2009.

Meng es hija del fundador de la compañía, Ren Zhengfei, y se le considera la heredera del timón de Huawei.

Este arresto demuestra cómo EE.UU. sigue a la ofensiva ante Huawei después de que acusó a la empresa de permitir que el gobierno chino utilice su hardware para espiar. Por ello, Huawei ha visto limitada su expansión en EE.UU.

Si los canadienses permiten la extradición de Meng a EE.UU., donde comparecerá ante un tribunal federal en Nueva York, ella enfrentaría varios cargos por conspirar para estafar a varias instituciones financieras. Estas instituciones financieras pensaron que las transacciones eran para Huawei y no para Skycom, reportó The New York Times.

Si es hallada culpable, por cada cargo podría recibir hasta 30 años de prisión.

La situación se complica aun más con las actuales negociaciones entre EE.UU. y China para evitar una guerra comercial entre las dos naciones. Ahora, el arresto de Meng se ve cómo una jugada amenazadora por parte del gobierno de Donald Trump.

Huawei le dijo al Journal el miércoles que cumple con las leyes en dondequiera que tenga operaciones y que desconocía los delitos que llevaron al arresto de Meng.

"A la compañía se le ha proporcionado muy poca información con respecto a los cargos y no tenemos conocimiento de ningún delito por parte de la Sra. Meng", le dijo un portavoz de Huawei al Journal. "La compañía cree que los sistemas legales canadienses y estadounidenses llegarán a una conclusión justa".

La ministra de asuntos exteriores de Canadá le aseguró a China que el debido proceso legal se estaba "absolutamente cumpliendo", según Reuters.

Huawei ha nombrado al presidente de su junta directiva, Liang Hua, para asumir de forma interina el cargo de Meng.